„Fajnie być razem”- policjanci odpowiedzieli na zaproszenie dzieci z niepełnosprawnością Data publikacji 17.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci odpowiedzieli na zaproszenie i już po raz trzeci uczestniczyli w pikniku zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ziemięcicach. Sznupek, radiowozy i ogrom pozytywnej energii to namiastka tego, co przygotowali mundurowi specjalnie na spotkanie z dziećmi wymagającymi szczególnej opieki i troski.

Już po raz trzeci dzieci z niepełnosprawnością zaprosiły tarnogórskich policjantów do wzięcia udziału w organizowanym pikniku „Fajnie być razem”. Stróże prawa odpowiedzieli na zaproszenie i odwiedzili Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ziemięcicach. Osoby uczęszczające do tej placówki to dzieci wymagające szczególnej opieki i troski.

Na spotkanie z maluchami policjanci przygotowali wiele atrakcji. Dzieci oraz ich rodzice mogli z bliska przyjrzeć się elementom wyposażenia policjanta oraz zasiąść za kierownicą policyjnego radiowozu. O bezpieczeństwie podczas roku szkolnego opowiedzieli dzielnicowi ze Zbrosławic, którzy dla dzieci mieli przygotowane elementy odblaskowe. Nie zabrakło także policyjnej maskotki - Sznupka, do którego wszyscy mogli się przytulić oraz zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcia.

Udział policjantów w tym niezwykłym przedsięwzięciu świetnie wpisał się w kanony kampanii "Kręci mnie bezpieczeństwo". Patrząc na uśmiechy dzieci i podziękowania od nich, śmiało można stwierdzić, że spotkanie należało do udanych. Cieszymy się, że mogliśmy odwiedzić milusińskich i sprawić im radość. Pamiętajmy! Osoby z niepełnosprawnością, zarówno dorośli, jak i dzieci są wśród nas. Otoczmy ich wsparciem, a przede wszystkim zadbajmy, aby czuli się szanowani i akceptowani.