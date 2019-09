III Zawody Sprawnościowe OPP w Katowicach rozstrzygnięte

Na zakończenie zawodów kierownictwo jednostki złożyło wszystkim uczestnikom III Zawodów Sprawnościowych OPP wyrazy uznania i szacunku za sportową postawę. Podkreślono, iż bez względu na zajęte miejsca, każdy z osobna zasługuje na wyróżnienie. Ogromne podziękowania wraz z pamiątkowymi statuetkami i okolicznościowymi dyplomami za pomoc w organizacji zawodów oraz udostępnienie obiektów i terenu do ich rozegrania zostały przekazane na ręce Burmistrza miasta Łazy Panu Maciejowi Kaczyńskiemu, Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach Panu Adrianowi Kała, Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu bryg. Adamowi Łągiewce oraz Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciągowicach Panu Henrykowi Mogieła. Kierownictwo jednostki złożyło także specjalne podziękowania przedstawicielowi firmy Rathdowney Polska sp. z o. o. Panu Bartoszowi Władymirow za wsparcie finansowe oraz Pani Dorocie Smarskiej z Grupy PZU, z której Funduszu Prewencyjnego zostały ufundowane nagrody dla najlepszych policjantów z trzech pierwszych miejsc.

Drugi dzień zmagań, podobnie jak pierwszy, zakończył się wygraną policjantów z Kompanii Prewencji I, którzy nie dali szans swoim kolegom z pozostałych pododdziałów. Po dwóch dniach zaciętej rywalizacji zwycięstwo w III. Zawodach Sprawnościowych o Puchar Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach odniosła Kompania Prewencji I, wyprzedzając aż o 9 punktów Kompanię Prewencji VI. Kolejne miejsce ex aequo zajęły Kompania Prewencji III i IV. Po porównaniu czasów z finałowej konkurencji trzecie miejsce ostatecznie zajęła Kompania Prewencji III.

Jeszcze ciekawiej przedstawiał się drugi dzień rywalizacji. Odbywał się on na basenie w Parku Wodnym „Jura” oraz na zbiorniku wodnym „Mitręga” w Łazach, gdzie zostały rozegrane dwie konkurencje. Pierwsza polegała na pokonaniu w wodzie dystansu 50 metrów z utrudnieniami w postaci siatki, pod którą każdy zawodnik musiał przepłynąć. Druga to bieg 1,5 km po wyznaczonej trasie najeżonej różnego rodzaju przeszkodami, takimi jak ściany, basen z wodą, drabina, opony czy równoważnie, gdzie na koniec każda drużyna musiała przenieść na wyznaczonym odcinku łączny ciężar 150 kg rozłożony na 6 kettli w konfiguracji 3 x 17,5 kg, 1 x 25 kg, 1 x 32,5 kg i 1 x 40 kg .

W miniony czwartek zakończyła się rywalizacja sportowa w "III Zawodach Sprawnościowych o Puchar Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach". W szranki stanęło siedem 8-osobowych drużyn (6 policjantów - skład podstawowy, 2 policjantów - rezerwa), reprezentujących pododdziały z katowickiego oddziału prewencji. Były to trzecie tego rodzaju zmagania z zakresu sprawności fizycznej ogólnej i umiejętności współpracy zespołowej.

