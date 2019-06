Kilogram narkotyków w samochodzie, próba przekupstwa i napaść na policjanta Data publikacji 11.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z drogówki zatrzymali 36-latka, który jechał samochodem z niesprawnym oświetleniem. W trakcie kontroli drogowej mundurowi znaleźli w jego pojeździe prawie kilogram marihuany. Mężczyzna próbował przekupić policjantów, żeby pozwolili mu odjechać. Zamiast tego dowiedział się, że jest zatrzymany. Wtedy agresywny 36-latek zaatakował mundurowych i próbował uciec. Policjanci szybko go obezwładnili. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu nawet 10 lat odsiadki.

Do zdarzenia doszło 5 czerwca około południa. Na bielskiej ulicy Niepodległości policjanci z wydziału ruchu drogowego zauważyli osobowego fiata, który miał niesprawne oświetlenie. Mundurowi zatrzymali pojazd do kontroli. Kiedy podeszli do kierującego, z wnętrza samochodu poczuli charakterystyczny zapach marihuany. Zauważyli również, że mężczyzna odrzucił od siebie zawiniątko, które wyglądało jak porcja narkotyku. Stróże prawa kazali kierującemu wyjść z pojazdu. 36-latek zaproponował policjantom łapówkę prosząc, aby nic nie robili i pozwolili mu odjechać. Kiedy stróże prawa poinformowali go, że jest zatrzymany, mężczyzna próbował uciec i naruszył nietykalność cielesną jednego z policjantów, uderzając go łokciem i odpychając. Policjanci szybko obezwładnili agresywnego mężczyznę. Nawet gdy zatrzymany miał już założone z tyłu kajdanki, próbował kopać mundurowych i się uwolnić. Policjanci wezwali na miejsce śledczych z referatu narkotykowego, którzy po przeszukaniu pojazdu zabezpieczyli w nim paczkę z blisko kilogramem marihuany.

36-letni bielszczanin trafił do policyjnej izby zatrzymań. Po nocy spędzonej na komendzie został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków, próby przekupienia i naruszenia nietykalności cielesnej policjanta. Bielski sąd na wniosek śledczych aresztował 36-latka na 3 miesiące. W areszcie będzie czekał na rozprawę i wyrok za popełnione przestępstwa. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.