Nagrały złodziei na gorącym uczynku Data publikacji 05.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Przyłapały złodziei na gorącym uczynku, nagrały ich w chwili kradzieży i wezwały policję. Dwie młode kobiety przyczyniły się do zatrzymania dwóch mężczyzn, którzy ukradli kilka akumulatorów i wózek na zakupy. Zanim złodzieje trafili z łupem na złom, zostali zatrzymani przez policjantów. Na wniosek śledczych, prokurator objął ich policyjnym dozorem.

Dwie młode mieszkanki Tarnowskich Gór zaalarmowały mundurowych o kradzieży, której chwilę wcześniej były świadkami. Kobiety zauważyły, jak z terenu jednej z tarnogórskich firm, dwóch złodziei kradnie i pakuje na sklepowy wózek czarne skrzynki. Nie zastanawiając się ani chwili, zarejestrowały ten moment swoim telefonem, nagrywając film z całego zajścia i natychmiast wezwały policyjny patrol.

Sprawcy uciekli, jednak gdy 22 i 24-latka zrelacjonowały wezwanym na miejsce policjantom przebieg zdarzenia i pokazał nagrany film, ci natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Chwilę później policjanci namierzyli sprawców, którzy na widok radiowozu porzucili wypełniony po brzegi wózek i zaczęli uciekać w pobliskie zarośla. Na miejsce pościgu przyjechał drugi policyjny patrol i po chwili sprawcy zostali zatrzymani. Mundurowi odzyskali 9 skradzionych akumulatorów oraz sklepowy wózek, który sprawcy ukradli z pobliskiego sklepu. Warte blisko 900 złotych mienie, wróciło do prawowitego właściciela.

36-latek i jego 32-letni kolega trafili do policyjnego aresztu. Mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży. Na wniosek śledczych prokurator objął ich policyjnym dozorem. Za kradzież kodeks karny przewiduje karę nawet 5 lat więzienia. 36-latkowi grozić będzie surowsza kara, gdyż zarzucanego czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa czyli tzw. recydywy. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego w przypadku czynu popełnionego w recydywie, kara może zostać zwiększona o połowę. Mężczyźni odpowiedzą również za kradzież sklepowego wózka, którym posłużyli się do wywiezienia skradzionego łupu.

Tarnogórzankom, które powiadomiły policjantów o swoich podejrzeniach, dziękujemy za czujność. Dzięki ich reakcji i przekazanej informacji, policjanci mogli szybko podjąć interwencję, zatrzymać sprawców i odzyskać skradzione mienie. „Nie reagujesz – akceptujesz” - pod takim hasłem realizowana jest kampania społeczna, zachęcająca mieszkańców do działania na rzecz bezpieczeństwa.