Policjant z Bielska- Białej Wicemistrzem Świata w wyciskaniu sztangi Data publikacji 27.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj We Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc. Bielski garnizon reprezentował st. sierż. Konrad Adamaszek z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej, który zdobył 2 lokatę. Walkę o 1 miejsce przegrał różnicą niespełna 0.1 kg!

Mundurowy startował w kat. wagowej do 82,5 kg, do pokonania miał 22 zawodników. Konrad podniósł niebagatelny ciężar 190 kg, w drugim podejściu 195 kg, a w trzecim siłował się ze 197,5 kg na sztandze. Niestety ostatnie podejście nie zostało zaliczone. Jego główny przeciwnik również zakończył bój na ciężarze 195 kg, był natomiast lżejszy od bielskiego siłacza o 0,1 kg co zdecydowało o tym, że Konrad zajął 2 miejsce. Konrad reprezentował także drużynę Komendy Głównej Policji, która wystawiła najsilniejszych policjantów z całej Polski i to jego wynik przyczynił się do tego, że drużyna KGP zajęła 1 miejsce i została najsilniejszą drużyną pokonując m.in. reprezentantów Wojska Polskiego, SOP-u i stacjonujących w Polsce żołnierzy US Army.

Jak mawia Konrad: "W każdym sporcie trzeba mieć trochę szczęścia, mnie tym razem zabrakło deko szczęścia, ale i tak jestem bardzo zadowolony, ponieważ mimo kontuzji barku, obojczyka i tricepsa, których nabawiłem się tydzień wcześniej na Pucharze Polski Służb Mundurowych, na których zająłem również 2 miejsce z wynikiem 190 kg, udało mi się zostać Wicemistrzem Świata i pobić swój rekord życiowy o 2,5 kg. Sam do końca nie wiem, jak tego dokonałem. Zawsze daje z siebie 101% i nigdy się nie poddaję, to chyba moja recepta na sukces.”

„Chciałbym bardzo podziękować moim fizjoterapeutom, którzy zawsze są w stanie postawić mnie na nogi, nawet po ciężkich urazach oraz przyjaciołom z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, którzy startowali ze mną na zawodach i bardzo mi pomagali. Ten tytuł chciałbym dedykować 2 najważniejszym kobietom w moim życiu, mojej Mamie, która w dzień zdobycia tytułu obchodziła swoje święto (26 maja) oraz mojej dziewczynie Gosi, która zawsze jest obok mnie na zawodach i dodaje mi siły."

/tekst i zdjęcia: Konrad Adamaszek/

Konradowi życzymy dalszych sukcesów w sporcie, służbie i życiu osobistym!