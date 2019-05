Rozpoczęcie Mistrzostw Świata U-20 w Piłce Nożnej 2019 Data publikacji 26.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Mecze w Bielsku-Białej oraz Tychach rozpoczęły w piątek piłkarskie zmagania turnieju Mistrzostw Świata do lat 20 w Piłce Nożnej 2019. Nad bezpieczeństwem zawodników, kibiców oraz mieszkańców czuwali policjanci oraz inne służby. Spotkania przebiegły w sportowej atmosferze. Nie odnotowaliśmy żadnych poważniejszych zakłóceń porządku.

W piątek rozpoczęły się Mistrzostwa Świata U-20 w Piłce Nożnej. Do 15 czerwca wzrok kibiców będzie skierowany na Polskę, gdzie odbywa się turniej. Mecze są rozgrywane w Bydgoszczy, Gdyni, Lublina i Łodzi. Natomiast na Śląsku zawodnicy rywalizują w Bielsku-Białej i Tychach. Nad bezpieczeństwem zawodników, kibiców oraz mieszkańców czuwają policjanci i inne służby, a także wolontariusze. Przyjezdni i mieszkańcy muszą liczyć się z pewnymi utrudnieniami w ruchu. Dla kibiców przygotowane też zostały specjalne informatory.

Pierwsze mecze rozegrano w piątek. Na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej spotkali się zawodnicy USA i Ukrainy. Natomiast w Tychach rywalizowały ze sobą reprezentacje piłkarzy do lat 20 z Kataru i Nigerii. Natomiast wczoraj w Bielsku-Białej rozegrano mecz Korea Południowa-Portugalia, a w Tychach reprezentacja Argentyny podjęła zawodników Republiki Południowej Afryki. Zabezpieczenie wydarzeń sportowych najwyższej rangi, do jakich niewątpliwie zaliczyć można trwające w Polsce Mistrzostwa Świata U-20, to duże wyzwanie dla Policji. Dlatego przygotowania do turnieju trwały od wielu tygodni. Działania policjantów podczas piątkowych i sobotnich meczów miały na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa uczestników imprez sportowych oraz mieszkańców, zarówno przed, w trakcie, jak i po meczach. Policjanci zabezpieczali przejazd zawodników oraz same mecze. Stróże prawa dbali o zapewnienie możliwie najlepszej płynności ruchu na drogach dojazdowych do stadionów, na których rozegrano mecze. W zabezpieczeniach wzięli udział mundurowi wszystkich pionów służbowych z Bielska-Białej i Tychów, wspierani przez swoich kolegów delegowanych tego dnia z innych jednostek województwa śląskiego. Policjantów z drogówki, prewencji i wydziału kryminalnego wspierali stróże prawa z oddziałów prewencji policji. Mundurowi współpracowali z innymi służbami m.in. ze strażą pożarną, strażą miejską oraz służbami ochrony FIFA. Dzięki temu sportowe święta w Bielsku-Białej oraz Tychach przebiegły w pozytywnej, sportowej, a przede wszystkim bezpiecznej atmosferze. W policyjnych statystykach nie odnotowaliśmy żadnych poważniejszych zakłóceń porządku. Mamy nadzieję, że kolejne mecze Mistrzostw Świata do lat 20 w Piłce Nożnej 2019 przebiegną równie bezpiecznie.