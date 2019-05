Ekstremalny Półmaraton Górski o Puchar Komendanta Głównego Policji za nami Data publikacji 25.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W miejscowości Ostre w powiecie żywieckim odbyły się III Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Ekstremalnym Półmaratonie Górskiem, które rozegrane zostały o Puchar Komendanta Głównego Policji. W zawodach wzięło udział blisko 200 biegaczy z całej Polski. Po zakończeniu zaciętej rywalizacji najlepszym zawodnikom puchary, dyplomy i medale wręczali zaproszeni goście.

Wczoraj w miejscowości Ostre w powiecie żywieckim odbyły się III Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Ekstremalnym Półmaratonie Górskim rozegrane o puchar Komendanta Głównego Policji. Trasa biegu prowadziła szlakami górskimi z Doliny Zimnika poprzez Kościelec, Malinowską Skałę z najwyższym punktem na szczycie góry Skrzyczne. Organizatorami biegu był: Gabinet Komendanta Głównego Policji, Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Komenda Powiatowa Policji w Żywcu oraz Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy. Organizatorzy sportowej imprezy wspierani byli przez Starostwo Powiatowe w Żywcu, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. Śląskiego oraz Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy KPP w Żywcu.

W biegu wzięło udział blisko 200 zawodników, reprezentujących różne służby mundurowe z całej Polski. Mistrzostwa rozegrano w pięciu kategoriach: kobiety do lat 40, kobiety powyżej lat 40, mężczyźni do lat 40, mężczyźni powyżej lat 40 oraz kategoria drużynowa. Na mecie wszyscy biegacze otrzymali pamiątkowe medale. W kategorii drużynowej najlepsza okazała się reprezentacja Komendy Głównej Policji. Najlepszym zawodnikiem reprezentującym Komendę Powiatową Policji w Żywcu okazał się szef żywieckich policjantów mł. insp. Michał Łukasik. Mistrzostwa zorganizowane zostały z myślą o podnoszeniu sprawności fizycznej oraz propagowaniu wśród mundurowych biegów górskich. Ponadto impreza była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń zawodowych. Najlepszym zawodnikom puchary, medale i dyplomy wręczali zaproszeni goście. Artystyczną oprawę imprezy zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Wszystkim biegaczom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych biegach!

Wyniki biegu dostępne są na stronie: www.bgtimesport.pl