Komendant podziękował mieszkańcowi miasta za wzorową postawę obywatelską

Data publikacji 17.05.2019 Zasługujące na uznanie zachowanie Pana Piotra pokrzyżowało plany oszustów. Przestępcy próbowali wyłudzić 200 tysięcy złotych od 77-letniej mieszkanki Jaworzna. Funkcjonariusze przestrzegają przed pochopnym przekazywaniem pieniędzy osobom, które podszywają się pod policjantów.

W ubiegłym tygodniu Pan Piotr, przechodząc przez centrum miasta, zauważył zapłakaną kobietę, która wręczała młodemu mężczyźnie pakunek zawinięty w reklamówkę. W związku z tym, iż sytuacja wydała mu się dziwna, podszedł i zapytał „co się stało”. Kobieta odpowiedziała, że zadzwonił do niej policjant i poinformował ją, że jej wnuk jest sprawcą śmiertelnego potrącenia i potrzebuje pieniędzy w kwocie 200 tysięcy złotych, aby zapłacić prokuratorowi. Pan Piotr zareagował bardzo stanowczo i uświadomił kobiecie schemat działania oszustów. Uchronił 77- letnią mieszkankę naszego miasta przed wręczeniem młodemu mężczyźnie reklamówki, w której jak się okazało było 45 tysięcy złotych i przekazania kolejnej niemałej kwoty, którą miała wypłacić z banku. Wezwani na miejsce policjanci zatrzymali 23-latka, którym okazał się być mieszkańcem Rybnika i umieścili go w policyjnym areszcie.



Pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie młodszy inspektor Artur Stachańczyk podziękował mieszkańcowi naszego miasta za udaremnienie przestępstwa. Wyraził jednocześnie podziw dla odwagi i tego, że nie pozostał obojętny i zareagował. Postawa pana Piotra wpisuje się w kampanię, „Nie reagujesz – akceptujesz”. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców policjanci przestrzegają przed oszustami działającymi tzw. metodą „na wnuczka”. Przestępcy dzwonią na telefon stacjonarny do osób starszych, udając wnuczka lub wnuczkę, którzy ulegli wypadkowi i potrzebują pomocy finansowej, aby uniknąć konsekwencji prawnych. Przestępcy udają nawet policjantów, prokuratorów, sędziów lub innych funkcjonariuszy, żądając przekazania im pieniędzy pod pretekstem prowadzenia działań śledczych.

Pamiętajmy, że policjanci nigdy nie żądają przekazania pieniędzy za wykonanie jakichkolwiek czynności. W sytuacji, gdy ktoś, podając się za funkcjonariusza, prosi o gotówkę w rozmowie telefonicznej, jest oszustem chcącym wyłudzić pieniądze. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń prosimy o kontakt z Policją pod alarmowy numer telefonu 997 lub 112. Warto również skontaktować się z najbliższą rodziną i powiadomić ich o próbie oszustwa.