Dzielnicowy Mistrzem Polski w wyciskaniu wielokrotnym

To nie pierwsze jego zwycięstwo na zawodach:

W sobotę 11 maja tarnogórski policjant uczestniczył w V Mistrzostwach Polski w wyciskaniu wielokrotnym sztangi, które odbyły się w hali sportowej we Wrocławiu. Policjant rywalizował z uczestnikami z całej Polski. W swojej kategorii wagowej +90 kg okazał się najsilniejszy, w czasie 5 minut, 31 razy wycisnął 100 kg sztangę, co dało mu Mistrzostwo Polski. Podczas tych samych zawodów, dzielnicowy wziął udział w kategorii wielokrotnego wyciskania sztangi o wadze 50 kg. Mundurowy w ciągu 5 minut wycisnął sztangę aż 143 razy plasując się na drugim miejscu podium. Starszy aspirant Ryszard Preg jest dumny ze swojego sukcesu, ale zapowiada, że nie spocznie na laurach i cały czas będzie ciężko trenować.

Starszy aspirant Ryszard Preg na co dzień pełni służbę jako policjant pionu prewencji, z którą jest związany od początku swojej służby. Jest dzielnicowym z 20-letnim stażem służby. Lubi swoją pracę, w której większość czasu przeznacza na spotkania i pomoc ludziom. W natłoku codziennego życia służbowego i prywatnego znajduje jeszcze czas na swoje hobby – sporty siłowe.

