V Bieg Przełajowy im. st. sierż. Marka Sienickiego

W trakcie zawodów prowadzona b yła zbiórka na rzecz dziewczynki Mai KRZACZEK, wnuczki emerytowanego policjanta bytomskiej komendy. Dziewczynka ma 4 lata. Zdiagnozowano u niej najgorszy typ nowotworu – neuroblastomię złośliwą z przerzutami. Maja jest podopieczną Fundacji Iskierka. Zachęcamy do wsparcia małej dziewczynki na zawodach lub poprzez podarowanie 1% podatku KRS 0000248546 dla Mai KRZACZEK lub na Subkonto Mai w Fundacji Iskierka: 89 1050 0099 6781 1000 1000 0829. https://fundacjaiskierka.pl/podopieczni/maja-krzaczek-z-bytomia/

Przypomnijmy, że 2 maja minęła 27. rocznica tragicznej śmierci st. sierż. Marka Sienickiego, który służył w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu. Zginął na służbie, zastrzelony przez bandytów. Co roku, w rocznicę jego śmierci policjanci składają kwiaty i pełnią wartę honorową pod pamiątkowym obeliskiem.

