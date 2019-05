Rybniccy kryminalni rozbili zorganizowaną grupę przestępczą Data publikacji 17.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Rybniccy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się ułatwianiem i czerpaniem korzyści majątkowych z prostytucji. Kryminalni pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach ponad rok prowadzili śledztwo w tej sprawie. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na wytypowanie poszczególnych członków grupy, a także określenie ich roli w całej strukturze. W sprawie zatrzymano 7 osób. Sąd, na wniosek prokuratora, tymczasowo aresztował 3 osoby.

W przestępczy proceder zaangażowanych było trzech mężczyzn w wieku od 21 do 40 lat oraz cztery kobiety w wieku od 20 do 45 lat. Są to mieszkańcy województwa śląskiego. Wszyscy zostali zatrzymani we wtorek i środę w godzinach porannych.

Członkowie tej grupy organizowali między innymi w Rybniku, Żorach i Nowym Sączu „agencje towarzyskie”, mieszczące się w wynajmowanych mieszkaniach.

Do pracy zatrudniali i werbowali kobiety z całej Polski, w różnym wieku trudniące się prostytucją. Część z kobiet wyszukiwali w internecie. Zarobione przez nie pieniądze w znacznej części trafiały do kieszeni kierującej grupą 41-latki z Zabrza, ale również do jej wspólników.

Kiedy kryminalni z rybnickiej komendy wkroczyli do ich mieszkań, sprawcy nie kryli zaskoczenia.

W toku realizacji sprawy śledczy przesłuchali szereg świadków, a także zgromadzili obszerny materiał dowodowy. Praca operacyjna policjantów pozwoliła na wytypowanie poszczególnych członków zorganizowanej grupy przestępczej, a także określenie ich roli w całej strukturze.

Sąd, na wniosek prokuratora, tymczasowo aresztował 41-latkę z Zabrza, 27-latka ze Strumienia oraz 22-latka z Zabrza. Pozostali zostali objęci policyjnymi dozorami. Na poczet przyszłych kar śledczy zabezpieczyli około 20 tysięcy złotych, które mogą pochodzić z przestępczego procederu. Sprawa jest rozwojowa.