Gliwicki policjant z tytułem najlepszego nauczyciela!

Sławomir Tokarz służy w V KP w Gliwicach (komisariat w Sośnicy), a prócz tego jest nauczycielem w szkołach z klasami o profilu mundurowym w Gliwicach, Knurowie i Pyskowicach. Te dwie funkcje łączy z powodzeniem już 10 lat. Przyznana właśnie nagroda - tytuł najlepszego nauczyciela klas mundurowych w naszym kraju - pokazuje, że jest nie tylko dobrym funkcjonariuszem, ale i świetnym wychowawcą młodych pokoleń. Ceniony i szanowany przez młodzież, powoduje, że w szeregi policji czy wojska wstępują nowe osoby. Tokarz znany jest z żelaznej dyscypliny, szerzenia patriotyzmu oraz szacunku dla munduru. Nasz policjant zajmuje się także sportami walki, a prowadząc w Knurowie klub sportowy, zachęca młodych ludzi do uprawiania sportu, co jest rewelacyjnym sposobem na uchronienie młodzieży przed wszelkimi uzależnieniami. Za swoją działalność wyróżniany był już wielokrotnie przez różne gremia, w tym media. Warto dodać, że podczas wspomnianego turnieju podopieczni Sławomira Tokarza z ZSZ nr 2 w Knurowie zajęli I miejsce, zaś jego uczennicę wybrano najbardziej waleczną uczestniczką zawodów.

Your browser does not support iframes.