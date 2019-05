Kolejny diler w rękach lublinieckich policjantów

W piątek, 3 maja 2019 o godz. 14:00 z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, 20. rocznicy obecności Polski w NATO i 15. rocznicy przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej na mieszkańców Warszawy oraz gości czeka wyjątkowe widowisko - wielka defilada Wojska Polskiego oraz służb mundurowych pod hasłem „Silni w sojuszach”. W tym roku po raz pierwszy wraz z żołnierzami przedefilują również funkcjonariusze Policji. Majowa defilada jest też symbolicznym nawiązaniem do defilad, które odbywały się w Polsce w okresie międzywojennym. Zapraszamy do wspólnego świętowania.