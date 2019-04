Komendant nagrodził małego bohatera

Spotkanie było też doskonałą okazją do przypomnienia najmłodszym o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Asp. Ilona Michalczyk z wydziału ruchu drogowego przypomniała o bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Zwróciła również uwagę na niezwykle ważną rolę, jaką podczas pieszych wędrówek odgrywają odblaski. Na zakończenie spotkania najmłodsi otrzymali elementy odblaskowe i słodycze.

Mama Maćka, Patrycja Ligocka była bardzo szczęśliwa i dumna z chłopca. – „To wielkie wyróżnienie dla nas. Nigdy bym się nie spodziewała, że mógłby tak zareagować” - wyznała. Maciek był bardzo szczęśliwy przyjmując podziękowania i gratulacje – „Komendant dał mi dyplom. To super uczucie” – mówił z dumą w głosie 6-latek, dodając – "Nie czuję się jak bohater. Myślę, że każdy powinien tak postąpić”.

Swoje uznanie wyraziła również Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach Pani Alicja Gach, gratulując bohaterowi odwagi, męstwa i rozsądku w tym momencie, kiedy niejedna dorosła osoba rezygnuje. Pani Dyrektor stwierdziła, iż jest dumna, że tak odważny chłopak uczęszcza do przedszkola, w którym pracuje.

