Poszukiwany nożownik zatrzymany

Do bulwersującego zdarzenia doszło sobotę 23 lutego bieżącego roku pomiędzy godziną 22:30 a 22:51 w Będzinie przy ulicy Promyka. 18-latek na ulicy, w trakcie kłótni z przypadkowo napotkanym na ulicy 43-letnim mężczyzną, w pewnym momencie wyjął z kieszeni nóż i ugodził nim w brzuch pokrzywdzonego. Sprawca ugodzenia poszukiwany był od przeszło miesiąca, a jego portret stworzony według opisu pokrzywdzonego został opublikowany. Do będzińskich policjantów napłynęło wiele informacji dotyczących tożsamości sprawcy, które były wnikliwie sprawdzane i analizowane. Ostatecznie dzięki prowadzonym w sprawie czynnościom dochodzeniowo-śledczym udało się ustalić dane napastnika. Młody mężczyzna zatrzymany został przedwczoraj w miejscu swojego zamieszkania.

