Kryminalni zabezpieczyli blisko 6,5 tys. porcji narkotyków

W ostatnich dniach piekarscy kryminalni zatrzymali dwie osoby posiadające znaczne ilości środków odurzających. Stróże prawa zatrzymali 17-letniego dilera, który w jednym z mieszkań w Piekarach Śląskich posiadał duże ilości marihuany oraz amfetaminy. Kilka dni później policjanci weszli do pokoju hotelowego, w którym substancje zabronione miał z kolei 28-latek. Mundurowi przeszukali lokal, w którym znaleźli dwa słoiki z marihuaną oraz woreczki z amfetaminą. Łącznie policjanci przechwycili blisko 6,5 tys. porcji narkotyków. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających. Decyzją sądu zostali objęci policyjnym dozorem. Grozi im do 10 lat więzienia.

Your browser does not support iframes.