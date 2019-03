W walce o Wielkiego Szlema ukończył Setkę Komandosa Data publikacji 18.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zabrzański policjant mł. asp. Andrzej Spiechowicz ukończył Setkę Komandosa. Bieg zorganizowany został przez Jednostkę Wojskową Komandosów w Lublińcu. Zawodnicy musieli pokonać dystans 100 km w umundurowaniu ćwiczebnym, ciężkich butach oraz z plecakiem o wadze min. 10 kg. Setka Komandosa, to kolejny bieg zabrzańskiego policjanta w drodze do zdobycia Wielkiego Szlema Komandosa.

To była już III edycja Setki Komandosa – biegu zorganizowanego przez Jednostkę Wojskową Komandosów z Lublińca, który gromadzi zawodników z całego kraju. Pokonanie dystansu 100 km w umundurowaniu ćwiczebnym i z plecakiem o wadze min. 10 kg, wymaga doskonałego przygotowania fizycznego i dobrej taktyki. Przed startem, który rozpoczął się w piątek o godz. 22.00, zważone zostały plecaki zawodników. Kolejne ważenie odbyło się po pokonaniu pierwszych 20 km. Gdyby waga był zbyt niska, zawodnikowi groziłaby dyskwalifikacje lub 10 km dodatkowego dystansu. W tegorocznym biegu udział wziął policjant zabrzańskiej komendy: mł. asp. Andrzej Spiechowicz. Setka Komandosa tradycyjnie odbyła się w rejonie Przystani Oblackiej w Lublińcu. Zawodnicy musieli pokonać pięć pętli po 20 km w czasie 20 godzin. Jak co roku bieg był ogromnym wyzwaniem dla zawodników, a panujące na trasie warunku nie ułatwiały zadania biegaczom. Przez wiele godzin, przy niskiej temperaturze powietrza, silnych opadach deszczu i porywistym wietrze, leśnymi ścieżkami zawodnicy pokonywali kolejne km. Jak podaje organizator imprezy z 227 biegaczy zawody ukończyło 189 osób. Nie obyło się bez kontuzji na trasie: zwichnięcia, naciągnięcie ścięgien i mięśni, obtarcia, zasłabnięcia, a nawet hipotermia były przyczyną wycofywania się zawodników z biegu. Aby zmierzyć się z trudami tego wymagającego biegu, zabrzański policjant każdego dnia pokonuje kilometry podczas treningów, łącząc służbę w policji ze swoją biegową pasją. Jego odporność, siła i umiejętność radzenia sobie w chwilach słabości to cechy, które są bardzo przydatne w codziennej służbie. Ukończenie Setki Komandosa to kolejny krok do zdobycia Wielkiego Szlema Komandosa. Aby go zdobyć należy ukończyć w ciągu roku kalendarzowego 5 bardzo wymagających biegów terenowych na różnych dystansach. Zalicza się do niego właśnie Setkę Komandosa i X Półmaraton Komandosa WAT, który zabrzański policjant ukończył w lutym. Aby zdobyć Wielkiego Szlema Komandosa przed nim jeszcze trzy biegi : XXIII Bieg o Nóż Komandosa w Lublińcu na dystansie 10 km, V Ćwierćmaraton Komandosa w Czarnem i XVI Maraton Komandosa w Lublińcu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych udanych startów!