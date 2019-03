Policjanci z Kłomnic zatrzymali handlarzy narkotyków Data publikacji 05.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Od kilku miesięcy kryminalni z Kłomnic pracowali nad grupą osób, wprowadzającą na częstochowski rynek środki odurzające. W tej sprawie zatrzymano 14 osób na terenie dwóch województw. Ponadto policjanci zabezpieczyli prawie 1 kg marihuany oraz łącznie ponad 70 tys. zł na poczet kar.

W październiku 2018 roku policjanci zatrzymali do kontroli drogowej dwóch 21-latków na terenie gminy Mykanów. Mundurowi znaleźli przy nich środki odurzające w postaci marihuany. To zapoczątkowało szereg czynności, podjętych przez kryminalnych z Kłomnic. Trop zaprowadził ich do Częstochowy, gdzie u 23-latka znaleźli około 1 kg zielonego suszu. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. W wyniku pracy operacyjnej doszło do zatrzymania kolejnych 8 osób, wobec których zastosowano dozór policyjny. Po nitce do kłębka, pod koniec lutego br. mundurowi z Kłomnic zatrzymali małżeństwo z Małopolski, które wprowadziło do obrotu ponad 8 kg marihuany o wartości ok. 120 tys.zł. W przestępczym procederze pomagał im mechanik samochodowy, który poprzez ukrywanie paczek z zawartością środków odurzających w pojazdach ułatwiał parze wprowadzenie do obrotu znacznej ilości narkotyków. Mężczyźni trafili do aresztu. Kobieta została objęta dozorem policyjnym. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Nie są wykluczone dalsze zatrzymania.

Za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Posiadając znaczne ilości narkotyków, przestępca może trafić za kratki nawet na 8 lat. Natomiast każdy, kto wprowadza do obrotu znaczne ilości środków odurzających może zostać pozbawiony wolności na okres do 12 lat.