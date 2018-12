Policjanci wspierają podopiecznych hospicjum

10 lat więzienia grozi 32-letniemu mężczyźnie, któremu zarzuca się działalność przestępczą przy zakupie w 2016 roku akcji klubu Wisła Kraków. Z tego powodu ówczesny właściciel klubu został doprowadzony do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 4,7 mln zł. Śledztwo prowadzone przez śledczych z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, doprowadziło do rozszerzenia listy zarzutów wobec mężczyzny, skierowanie aktu oskarżenia do sądu oraz o postawienie kolejnych oskarżeń jego wspólnikowi.