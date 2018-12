287 przedszkoli i szkół postanowiło ustanowić rekord w kolorowaniu Sznupka Data publikacji 20.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj W środę, w ramach akcji KWP Katowice oraz zawierciańskiego Centrum Rozwoju Lokalnego „Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze”, w śląskich placówkach oświatowych odbyła się próba ustanowienia rekordu w kolorowaniu Sznupka. Do inicjatywy zgłoszono 287 przedszkoli i szkół podstawowych ze Śląska. W katowickim Przedszkolu nr 84 dzieciaki otrzymały również kolorowanki i wysłuchały pogadanki dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Trwa akcja autorstwa mundurowych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz stowarzyszenia Centrum Rozwoju Lokalnego z Zawiercia pn. „Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze”. Skierowana jest ona do przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych. Akcja ma na celu przybliżenie najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego - dzieciom - zagadnień bezpieczeństwa, kwestii związanych z używaniem odblasków, a także propagowanie bezpiecznych zachowań.

Natomiast w środę w ramach akcji przeprowadzono inicjatywę ustanawiania rekordu Polski w jednoczesnym kolorowaniu wizerunku maskotki śląskiej Policji - Sznupka przez dzieci z przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych. Do przedsięwzięcia zgłoszonych zostało 287 placówek oświatowych z terenu województwa śląskiego czyli ok. 45 000 dzieci. Uczestnicy otrzymali do pokolorowania obrazek z wizerunkiem policyjnej maskotki "Sznupka". Natomiast najmłodsze przedszkolaki kolorowały obrazki w grupach.

W ramach ustanowienia rekordu w kolorowaniu Sznupka policjanci z katowickiej komendy wojewódzkiej - kom. Marcin Biniek z wydziału prewencji oraz podkom. Marzena Szwed z drogówki, wraz z przedstawicielami Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu, odwiedzili Przedszkole nr 84 w Katowicach. Mundurowi przyglądali się ustanawianiu rekordu oraz przeprowadzili krótką pogadankę dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci oraz elementów odblaskowych. Przedszkolaki otrzymały kolorowankę wytworzoną przy współpracy KWP w Katowicach, KPP w Zawierciu oraz CRL w Zawierciu "Bezpieczni w Drodze".

Ze względów organizacyjnych dokładna ilość dzieci, która wzięła udział w akcji nie jest jeszcze znana.

A tak wyglądało ustanawianie rekordu w innych miastach: