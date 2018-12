Z pomocą bezdomnym czworonogom

Policjanci, współpracujący od dłuższego czasu z fundacją pomagającą czworonogom, postanowili po raz kolejny zorganizować zbiórkę darów na rzecz schroniska dla zwierząt w Sosnowcu. W trakcie zakończonej kilka dni temu akcji, policjanci, poza karmą dla kotów i psów, zbierali także koce, ręczniki oraz środki czystości i środki opatrunkowe. Tradycyjnie już największy udział w będzińskiej zbiórce mieli policjanci pracujący na co dzień w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Wszystkie zebrane w ciągu miesiąca dary przekazał wczoraj podopiecznym sosnowieckiego schroniska Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie podinsp. Paweł Fryc, który osobiście odwiedził czworonogi w „przytulisku”.

