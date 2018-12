Policjanci zapewniają bezpieczeństwo na lotnisku Katowice-Pyrzowice podczas COP24

W odpowiedzi na nieprawdziwe doniesienia medialne informujemy, że wczorajszy marsz klimatyczny nie został przerwany przez mundurowych. To organizatorzy wydarzenia zdecydowali o jego zakończeniu. W chwili gdy uczestnicy manifestacji przerwali marsz, policjanci z Zespołu Antykonfliktowego Policji poprzez dialog wielokrotnie przekonywali uczestników do kontynuowania go. Policjanci w żadnym stopniu nie wpływali na decyzję o jego zakończeniu.