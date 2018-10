Zatrzymany graficiarz Data publikacji 12.10.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Szczekocin ustalili i zatrzymali 18-latka podejrzanego o malowanie faszystowskich znaków i nawołujących do nienawiści haseł. Wandal zamazywał znaki drogowe i pisał wulgarne hasła na budynkach, płotach i banerach reklamowych. W jego domu podczas szukania pojemników z farbą policjanci znaleźli pudełko z narkotykami i elektroniczną wagą. Zatrzymany nastolatek trafił do policyjnego aresztu. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 3 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w nocy z 6 na 7 października br. w Szczekocinach. Wandal pomalował sprayem budynki, płoty, plakaty i banery. Nie oszczędził nawet kościelnego ogrodzenia. Były to wulgarne napisy nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i wyznaniowych. Malował również napisy obrażające kibiców i policjantów. Wczoraj wieczorem policjanci ze Szczekocin zatrzymali dwóch podejrzanych 18-latków, których widziano w tym czasie na terenie miasta. Jeden z nich przyznał się do popełnienia tych czynów. Twierdził, że był pod wpływem alkoholu. W jego domu podczas szukania pojemników z farbą, policjanci znaleźli pudełko z marihuaną i elektroniczną wagą. Z zabezpieczonych narkotyków można było przygotować prawie 40 działek. Młody mieszkaniec Szczekocin trawił do policyjnego aresztu. Dzisiaj usłyszał zarzuty. Prokurator zastosował też wobec niego policyjny dozór.