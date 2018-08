Drogówka zabezpieczyła jubileuszowe „Motoserce”

Policjanci z Bytomia zatrzymali wczoraj rano pijaną matkę 17-latka, która pozostawiła go bez opieki przy ul. Konstytucji. Niepełnosprawnego chłopca na wózku inwalidzkim w środę wieczorem zauważyli mieszkańcy, którzy natychmiast wezwali stróży prawa. Pogotowie przewiozło nastolatka do szpitala. W chwili zatrzymania 42-latka miała 1,5 promila alkoholu w organizmie. Bytomianka trafiła do policyjnego aresztu. Kobieta usłyszała już zarzuty. Grozi jej teraz do 5 lat więzienia.