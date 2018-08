Policjanci - błękitni rycerze na motocyklach - wspierają niepełnosprawnego Kubę Data publikacji 01.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Niebiescy Rycerze - Blue Knights International LE MC - to klub motocyklowy, który zrzesza stróżów prawa na całym świecie. W Polsce liczy sobie kilkuset członków w 10 oddziałach. Blue Knights Poland I to chapter, do którego należą policjanci i przedstawiciele innych służb mundurowych z całej Polski. To właśnie oni oraz ich rodziny i przyjaciele zaangażowali się w finansowe wsparcie niepełnosprawnego Kuby Łukasiewicza z Łukowa.

Kuba w 2012 roku został potrącony przez nietrzeźwego kierowcę. Miał wtedy 9 lat. Po wypadku przez 5 miesięcy leżał w śpiączce, a jego stan lekarze prowadzący leczenie chłopca określali jako ciężki. Chłopiec doznał urazu czaszkowo-mózgowego, w konsekwencji czego doszło też do ciężkiego niedotlenienia mózgu. Droga rodziców chłopca w walce o jego powrót do zdrowia szczęśliwie skrzyżowała się z jedną z szos, którą przemierzali niebiescy rycerze. Członkowie klubu, to stróże prawa: w większości policjanci, ale także strażnicy graniczni, funkcjonariusze służby więziennej, sędziowie i prokuratorzy. Oni, wraz ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi, zaangażowali się w pomoc chłopcu. Pomagają w finansowaniu jego leczenia i rehabilitacji, wspierając w trudnych chwilach jego rodzinę. Od lat rehabilitacja Kuby prowadzona jest w sposób aktywny i wielorodny. To nie tylko zabiegi medyczne. Niebiescy rycerze dbają również o jego rozwój emocjonalny i intelektualny. Kuba i jego rodzice są częstym gośćmi zlotów motocyklowych. Chłopak już niejednokrotnie jeździł motocyklem i zasiadał na miejscu kierującego jednośladem, czy ubierał policyjny mundur. Członkowie klubu podejmują różnego rodzaju inicjatywy w celu pomocy rodzinie Kuby.

W czerwcu 2018 roku, w Janowie koło Chełma, odbyła się IV edycja imprezy ,,Dziki Wschód Party”, na której mundurowi z Blue Knights Poland I, gościli kolegów z Riders of IPA Poland, Doctor Riders, Blue Knights Poland II, Blue Knights Poland X oraz Wojskowego Klubu Motocyklowego. Podczas spotkania zorganizowano zbiórkę pieniędzy na leczenie Kuby. Zgromadzona kwota, którą przekazano rodzicom nastolatka, pozwoliła na zakup nowego, lżejszego wózka inwalidzkiego. Kuba, już na nowym wózku, wybrał się razem ze swoim ojcem na pielgrzymkę do Watykanu, gdzie spotkał się z papieżem Franciszkiem.

Niebiescy rycerze spotykają się kilka razy w roku. Członkowie klubu mieszkają i służą w różnych częściach Polski. Na zlot jadą nieraz po kilkaset kilometrów, aby spotkać się ze sobą i wspólnie usiąść przy ognisku. Takie zloty, to z jednej strony promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy okazji akcji prowadzonych przez komendy, gdzie goszczą, a z drugiej strony okazja do wymiany doświadczeń i zacieśniania przyjaźni. Podczas motocyklowych parad mundurowi odwiedzają miejsca pamięci ważne dla historii naszego kraju. Raz w roku odbywa się też międzynarodowa impreza, którą organizuje któryś z chapterów Blue Knights na terenie Europy.

Blue Knights® International LE MC jest międzynarodowym motocyklowym klubem stróżów prawa. Powstał wiosną 1974 roku w USA. Pierwsze spotkanie przyszłych założycieli polskiego oddziału Blue Knights miało miejsce w latach 1995-1996. Obecnie klub zrzesza ponad 20 tysięcy członków z 29 krajów. Dwóch niebieskich rycerzy mamy w szeregach bielskiego garnizonu. To asp. szt. Roman Szybiak - Kierownik Posterunku Policji w Kozach i asp. szt. Rafał Gruszka - oficer dyżurny jasienickiego komisariatu. Klub zrzesza mundurowych, dla których najważniejsze jest bezpieczeństwo i przestrzeganie prawa na drodze. Dewiza klubu, to "Ride With Pride" - Jedź Dumnie. Służ Dumnie i Żyj Dumnie. Motto, którym policjanci kierują się nie tylko jeżdżąc swoimi motocyklami, ale także w codziennej służbie i życiu osobistym.