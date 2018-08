Policjanci zlikwidowali plantację konopi indyjskich Data publikacji 01.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Wodzisławscy kryminalni, wspólnie z policjantami z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Katowicach, zlikwidowali w Bukowie oraz w Wodzisławiu Śląskim plantację konopi indyjskich. Mundurowi zatrzymali dwóch właścicieli upraw, które prowadzili je w mieszkaniach, w specjalnych namiotach oraz na terenie rozlewiska w rejonie miejscowości Buków. Policjanci zabezpieczyli w sumie 146 krzewów konopi, sprzęt wspomagający uprawę i ponad dwa kilogramy gotowego suszu marihuany.

W wyniku ustaleń policjantów Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową katowickiej komendy wojewódzkiej, zlikwidowana została plantacja konopi indyjskich, prowadzona w dwóch wodzisławskich mieszkaniach oraz na terenie rozlewiska w rejonie miejscowości Buków. Mundurowi z KWP Katowice, przy współpracy z kryminalnymi z Wodzisławia, namierzyli uprawę, a podczas przeszukania w mieszkaniach mężczyzn znaleźli specjalistyczny namiot, w którym w doniczkach rosły krzewy konopi. "Plantatorzy" zadbali również o specjalny sprzęt i nawozy, wspomagające wzrost roślin. Kryminalni zabezpieczyli 146 krzewów konopi indyjskich, prawie dwa kilogramy gotowego suszu marihuany, a także sprzęt służący do jej uprawy i pielęgnacji. Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące uprawy i posiadania narkotyków. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt. Za popełnione przestępstwo grozi im do 10 lat więzienia.