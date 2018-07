Zlikwidowali uprawę 840 krzewów konopi

Co powoduje, że młody człowiek decyduje się, na wstąpienie w szeregi Policji? Wiadomo, że profesja ta jest trudna. Wymaga częstego kontaktu z nie zawsze przyjaźnie nastawionymi ludźmi. Nierzadko są to osoby, które osiągnęły dno i wydaje się, że nic już z nich nie będzie. Co pcha kogoś, u progu życia do pracy w środowisku przestępczym? Na te i inne pytania odpowiada sierż. szt. Sławomir Ciałoń z Wydziału Prewencji jastrzębskiej komendy...