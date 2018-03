Dzielnicowy eskortował rodzącą kobietę 16.03.2018 Bielsko-Biała Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego St. sierż. Kamil Tabiś - dzielnicowy z Komisariatu Policji III w Bielsku-Białej - pomógł dojechać do szpitala rodzącej kobiecie. Do zdarzenia doszło w Bielsku-Białej na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Budowlanych. Do policyjnego radiowozu podbiegł mężczyzna, który krzyknął, że jego żona rodzi. Policjant natychmiast włączył sygnały świetlne oraz dźwiękowe i, eskortując forda, pomógł dojechać małżeństwu do szpitala. Chwilę później kobieta urodziła syna.

Najważniejszym zadaniem należącym do policjantów jest pomoc i ochrona obywateli. Mundurowi bardzo często pomagają osobom, które tego potrzebują. Wczoraj około 9.00, podczas patrolowania bielskiej ul. Warszawskiej, st. sierż. Kamil Tabiś zauważył kierowcę forda, który był wyjątkowo zdenerwowany. W pewnym momencie kierujący zatrzymał pojazd i podbiegł do radiowozu. Krzyknął, że jego żona rodzi w samochodzie. Dzielnicowy, nie zastanawiał się nawet przez chwilę, włączył sygnały świetlne oraz dźwiękowe i eskortował przejazd małżeństwa do szpitala. W międzyczasie poinformował o wszystkim oficera dyżurnego. W szpitalu na rodzącą czekał już, powiadomiony przez dyżurnego personel. Chwilę później kobieta urodziła syna. Chłopiec ma na imię Jakub, waży 3,5 kg i ma 55 cm wzrostu.

Życzymy matce i dziecku dużo zdrowia i serdecznie gratulujemy szczęśliwym rodzicom!

Film: portal „Bielskie drogi”