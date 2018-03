Zlikwidowana przydomowa plantacja konopi 13.03.2018 Będzin Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Będzińscy stróże prawa zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, zlikwidowali kolejną plantację konopi indyjskich. Sporej wielkości uprawa narkotycznych krzewów zorganizowana była przez dwóch plantatorów w pomieszczeniach gospodarczych na terenie jednej z posesji w powiecie będzińskim. Policjanci przejęli prawie 250 krzewów konopi, w ich ręce wpadła także amfetamina i gotowa do sprzedaży marihuana.

Będzińscy stróże prawa uzyskali informację, że na terenie prywatnej posesji w powiecie będzińskim może znajdować się plantacja konopi indyjskich. Po dotarciu do jednej z miejscowości w gminie Psary, w zajmowanych przez 43-letniego plantatora pomieszczeniach gospodarczych, stróże prawa znaleźli i zabezpieczyli prawie 250 krzewów narkotycznej rośliny. W ręce policjantów wpadł także drugi, 22-letni plantator. Mundurowi zabezpieczyli również amfetaminę, z której można przygotować ponad 50 działek dilerskich narkotyku oraz gotową do sprzedaży marihuanę w ilości pozwalającej na sporządzenie prawie 5 tys. porcji. Obaj zatrzymani usłyszeli już zarzut posiadania oraz uprawy narkotyków, za który grozi im kara do 3 lat więzienia. O ich dalszym jego losie zdecyduje teraz prokurator i sąd.