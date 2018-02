Częstochowski policjant czujny nawet na zakupach 02.02.2018 Częstochowa Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Częstochowski policjant z wydziału do zwalczania przestępczości przeciwko mieniu asp. Marcin Sączek w czasie wolnym od służby zauważył złodzieja, który odepchnął pracownicę sklepu i uciekł z łupami. Stróż prawa dogonił 33-latka i przytrzymał do przyjazdu patrolu. Podejrzany usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej. Prokurator objął go policyjnym dozorem.

Kilka dni temu pracownicy częstochowskiego sklepu samoobsługowego zauważyli, że jeden z klientów próbuje pokonać linię kas z torbą wypchaną zakupami, za które nie zamierza zapłacić. Kiedy ekspedientka poprosiła 33-latka o okazanie zawartości torby, ten odepchnął kobietę i wybiegł ze sklepu. Na szczęście świadkiem całego zajścia był asp. Marcin Sączek, który robił akurat zakupy. Policjant wybiegł za złodziejem, dogonił go i przytrzymał do przyjazdu patrolu z komisariatu V. 33-latek został przekazany w ręce mundurowych. Usłyszał już w Prokuraturze Rejonowej Częstochowa-Północ zarzut dokonania kradzieży rozbójniczej. Jego łupem padł drobny sprzęt budowlany, który wrócił w nienaruszonym stanie do sklepu. Prokurator zadecydował o objęciu podejrzanego policyjnym dozorem.

Asp. Marcin Sączek pracuje w Policji od blisko 12 lat. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w katowickiej jednostce. Od przeszło 4 lat służy w Wydziale do Zwalczania Przestępczości przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.