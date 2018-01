Policjanci przejęli ponad kilogram amfetaminy 29.01.2018 Bytom Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Policjanci z Szombierek przejęli amfetaminę, z której można było sporządzić nawet 11 tys. porcji dilerskich oraz blisko 40 „działek” marihuany. Mundurowi zatrzymali 8 mężczyzn w wieku od 19 do 55 lat, którzy handlowali narkotykami. Najstarszy z nich, decyzją sądu, trafił do aresztu. Bytomianom grozi teraz do 10 lat więzienia.

Stróże prawa z komisariatu w Szombierkach prowadzili działania przeciwko przestępczości narkotykowej. W ich wyniku w ciągu tygodnia zatrzymali łącznie 8 osób w wieku od 19 do 55 lat. Bytomianie handlowali zakazanymi substancjami. Policjanci przejęli narkotyki, z których można było sporządzić prawie 11 tysięcy działek dilerskich amfetaminy i blisko 40 porcji marihuany, kilka tabletek ekstazy oraz kilkaset złotych. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków, to prawie 45 tys. zł. Zatrzymani mieszkańcy Szombierek trafili do policyjnego aresztu. Dodatkowo śledczy ustalili, że jeden z nich - 20-latek - kilka dni przed zatrzymaniem wyłudził z banku kredyt na kwotę 10 tys. zł. Wszyscy mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Decyzją sądu 55-letni diler zastał tymczasowo aresztowany. Teraz bytomianie odpowiedzą przed sądem. Grozi im do 10 lat więzienia.