Bezdomni mogą liczyć na pomoc policji 25.01.2018 Tarnowskie Góry Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Tarnogórscy policjanci pomagają bezdomnym, którzy znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Noce podczas których temperatura spada poniżej zera, osoby nie mające gdzie się schronić, mogą spędzić w noclegowniach. W zainteresowaniu mundurowych są pustostany, ogródki działkowe oraz tereny zielone, na których bezdomni stawiają prowizoryczne szałasy i zadaszenia.

Dzisiaj tarnogórscy policjanci wspólnie z ekipą telewizyjną "TG Stacji" wzięli udział w akcji liczenia bezdomnych. Stróże prawa patrolowali miejsca gdzie mogą znajdować się osoby bezdomne. W zainteresowaniu mundurowych były pustostany, ogródki działkowe oraz tereny zielone, na których bezdomni często stawiają prowizoryczne szałasy i zadaszenia. Takie działania jak dzisiaj mają na celu zapobiegnięcie corocznym przypadkom zgonów, których przyczyną jest wychłodzenie organizmu. Czujność policjantów uratowała życie już wielu osobom. Stróże prawa podczas codziennej służby przekazują bezdomnym niezbędne informacje, w jakiej placówce mogą przenocować w bezpiecznych warunkach. Pomimo sprzeciwów niektórych bezdomnych osób, mundurowi często podejmują decyzję o przewiezieniu takich osób do szpitala czy noclegowni, ponieważ dalsze pozostawanie ich w prowizorycznych schronieniach, mogłoby skutkować nawet śmiercią. Tak też było w ubiegłym roku kiedy dzielnicowi ratowali bezdomnego inwalidę.

Najbardziej narażone na wyziębienie są osoby, które nie mają dachu nad głową. Tragiczny finał może mieć nawet kilka godzin spędzonych na niewielkim mrozie. Problem ten dotyka także osoby starsze, samotne, które mają trudność z radzeniem sobie w codziennych czynnościach i zadbaniem o zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach. Jedną z częstszych przyczyn zamarznięć jest również alkohol, który daje złudne uczucie ciepła. W rzeczywistości jednak w stanie upojenia organizm wychładza się znacznie szybciej.

Pamiętajmy, że każdy z nas mając wiedzę o osobie potrzebującej pomocy, powinien powiadomić właściwe służby, które na pewno nie będą na te informacje obojętne. Aby dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy, potrzebna jest reakcja nie tylko służb, ale każdego człowieka. Dlatego funkcjonariusze podkreślają, jak ważne jest zaangażowanie i informowanie odpowiednich służb o osobach bezradnych, samotnych i bezdomnych potrzebujących pomocy. Wystarczy zadzwonić na numer alarmowy 112 lub 997 i poinformować dyżurnego by pomoc ruszyła. O potrzebujących pomocy możemy również poinformować pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, Straż Miejską lub skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki tej aplikacji możemy zaznaczyć na mapie miejsce gdzie przebywają bezdomni, a policjanci na pewno sprawdzą to zgłoszenie.