Policjanci z Rudy Śląskiej zlikwidowali uprawę marihuany 25.01.2018 Ruda Śląska Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Rudzcy policjanci zlikwidowali uprawę konopi indyjskich, która zlokalizowana była na poddaszu jednego z budynków mieszkalnych w centrum miasta. Kryminalni zabezpieczyli także sprzęt i urządzenia wykorzystywane w tym nielegalnym procederze. Z przejętych krzewów i zabezpieczonego suszu można było uzyskać ponad 4 tys. działek marihuany.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej zlikwidowali kolejną plantację konopi indyjskich i przejęli ponad 2 kg gotowego narkotyku.





Na profesjonalną uprawę natknięto się w trakcie akcji ratunkowej, związanej z zaczadzeniem mieszkańców jednego z budynków w rudzkiej dzielnicy Nowy Bytom. Plantacja zlokalizowana była na zamkniętym poddaszu. Kryminalni zabezpieczyli 86 krzewów konopi, ponad 2 kg marihuany gotowej do sprzedaży oraz profesjonalny sprzęt do uprawy. Czarnorynkowa wartość narkotyków, które można było uzyskać z zabezpieczonych krzewów i suszu to nie mniej niż 160 tys. złotych. Obecnie śledczy z rudzkiej komendy wyjaśniają okoliczności tej sprawy. Sprawdzają m.in. gdzie trafiały środki odurzające.

Przypomnijmy, że za posiadanie narkotyków grozi kara do 3, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, nawet do 8 lat pozbawienia wolności.