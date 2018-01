Poszukujemy włamywaczy. Poznajesz? 12.01.2018 Katowice Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Policjanci z katowickiej „samochodówki” poszukują sprawców włamania do domu i kradzieży m.in. dwóch samochodów osobowych. Publikujemy portret pamięciowy jednego ze sprawców oraz zapis z monitoringu, na którym został zarejestrowany wizerunek mężczyzny, poruszającego się kradzionym autem. Wszystkie osoby, które posiadają informację mogącą pomoc w ustaleniu tożsamości sprawców, proszone są o kontakt w policjantami z Katowic.

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością samochodową katowickiej komendy miejskiej prowadzą sprawę włamania, do jakiego doszło 16 grudnia ubiegłego roku w Katowicach. Jak wynika z ustaleń śledczych, sprawcy w nocy dostali się do domu jednorodzinnego i skradli m.in. sprzęt elektroniczny, odzież i biżuterię o wartości ponad 20 tys. zł. Z domu zabrali również kluczyki, a następnie z garażu oraz z podwórka posesji skradli dwa samochody - fiata i jaguara o łącznej wartości 113 tys. zł.

Sprawą zajęli się policjanci z katowickiej „samochodówki”. Kryminalni przesłuchali świadków. W laboratorium kryminalistycznym został sporządzony portret pamięciowy mężczyzny, który po kradzieży poruszał się skradzionym pojazdem. Policjanci przejrzeli również zapisy monitoringu miejskiego oraz placówek handlowych. W ten sposób ustalili m.in., że kierowca jaguara pojechał po kradzieży zatankować auto na jedną z katowickich stacji paliw. Tam został nagrany przez kamery monitoringu. Jeszcze w tym samym dniu samochody zostały odzyskane.

Publikujemy portret pamięciowy jednego ze sprawców oraz nagranie z kamer monitoringu, na którym jest widoczny mężczyzna poruszający się kradzionym autem.

Wszystkie osoby, które posiadają informacje o tym zdarzeniu lub informacje, mogące pomóc w ustaleniu tożsamości sprawców, proszone są o kontakt z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach pod nr tel. 32 200 2555, 32 200 2310 lub 112.