Spotkanie szefa MSWiA z funkcjonariuszami pełniącymi służbę w Święta 22.12.2017 KWP w Katowicach Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Wczoraj Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak spotkał się z funkcjonariuszami podległych mu służb. - Wasza droga życiowa, to służba innym ludziom - powiedział. Spotkanie odbyło się w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Wcześniej w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie, Minister Mariusz Błaszczak wręczył nagrody wyróżniającym się policjantom, strażakom i strażnikom granicznym.

- Państwo jako swoją drogę życiową wybrali służbę innym ludziom. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu samych radosnych chwil pełnych domowego ciepła, spędzonych w rodzinnym gronie – powiedział szef MSWiA podczas spotkania wigilijnego z funkcjonariuszami w Częstochowie.

-W czasie, gdy wszyscy zasiądą do wigilijnej wieczerzy, by świętować – część z Państwa będzie na służbie. I właśnie dlatego, by obywatele mogli w spokoju spotykać się z bliskimi w te Święta, ktoś musi czuwać i dbać o bezpieczeństwo innych. Za tą służbę dziś Wam dziękuję! Mimo, że każdego dnia zmagacie się Państwo ze skutkami wypadków, przestępstw, z tym co niebezpieczne i groźne, to mam nadzieję, że świąteczne dni na służbie będą pełne spokoju i sprawią, że ilość koniecznych interwencji będzie jak najmniejsza – podkreślił podczas spotkania minister Mariusz Błaszczak.

W spotkaniu, które odbyło się w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie wzięli udział funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, którzy będą pełnili służbę podczas Świąt, a także słuchacze szkoły pożarniczej.

Wcześniej, w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie, minister Mariusz Błaszczak wręczył nagrody wyróżniającym się policjantom, strażakom i strażnikom granicznym. Nagrody otrzymali także funkcjonariusze z Krakowa i Katowic, którzy rozwiązali sprawę porwań 10-letniego chłopca i 43-letniej kobiety.

- Jestem dumny, że jesteście zawsze tam, gdzie potrzebuje Was społeczeństwo. Bardzo dziękuję za ostatni rok sumiennej i profesjonalnej służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa śląskiego i gości odwiedzających ten region. Bez wątpienia był to czas pełen zawodowych wyzwań, które realizowaliście na najwyższym poziomie. Świadczą o tym między innymi badania społeczne, z których wynika, że 89 proc. Polaków czuje się bezpiecznie w naszym kraju, co jest rekordowo wysokim wynikiem. To bardzo ważna i dobra informacja, biorąc pod uwagę sytuację w niektórych krajach Europy- zaznaczył podczas spotkania szef MSWiA.