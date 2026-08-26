Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania w rękach rudzkich policjantów
Ukrywał się w Niemczech przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Dzięki skutecznej współpracy międzynarodowej i zaangażowaniu Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji oraz kryminalnych z Rudy Śląskiej, 32-latek trafił w ręce śledczych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty za brutalne pobicie i najbliższe miesiące spędzi za kratami.
Do brutalnego pobicia doszło w ubiegłym roku na terenie jednego z ogródków działkowych w Rudzie Śląskiej. W trakcie awantury dwóch mężczyzn zaatakowało swojego znajomego. Napastnicy dotkliwie pobili go, a gdy mężczyzna stracił przytomność po doznaniu ciężkich obrażeń, sprawcy wywieźli go poza teren ogródka i pozostawili bez pomocy. Jednego z uczestników tego zdarzenia policjanci z Wydziału Kryminalnego KMP w Rudzie Śląskiej zatrzymali niedługo po zdarzeniu. Drugi ze sprawców – 32-letni mężczyzna – zbiegł z kraju i zaczął ukrywać się przed Policją. Za mężczyzną wystawiono Europejski Nakaz Aresztowania (ENA).
Przełom w sprawie nastąpił latem tego roku. 20 lipca Policja niemiecka zatrzymała poszukiwanego, który trafił do niemieckiego aresztu śledczego, gdzie oczekiwał na ekstradycję. W sprawę zaangażowało się Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. 5 sierpnia, na przejściu granicznym w Görlitz, nastąpiło oficjalne przekazanie zatrzymanego polskim służbom. 20 sierpnia mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej, a następnie do Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej gdzie przeprowadzono z nim czynności procesowe.
32-latek usłyszał zarzuty za udział w pobiciu ze skutkiem w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli recydywy.
O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd. Z uwagi na popełnienie czynu w warunkach recydywy, grozi mu kara do 15 lat więzienia.
Ta sprawa po raz kolejny pokazuje, że przestępcy nie mogą czuć się bezpiecznie bez względu na to, jak daleko uciekną i jak bardzo chcą się ukryć. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz nieuchronność kary stanowią priorytet w działaniach Policji. Każdy, kto łamie prawo, musi zdawać sobie sprawę, że granice państw nie tworzą bariery dla wymiaru sprawiedliwości.
Film zrealizowano przy współpracy z Komendą Główną Policji.
Opis filmu: Policjanci odbeirają zatrzymanego na granicy Niemieckiej. Następnie zakuwają mu nogi i ręce w kajdanki zespolone. Na następnym ujęciu widać jak policjanci prowadzą zatrzymanego w jednostce policji. Na następnym ujęciu widać jak technik pobiera odciski palców od zatrzymanego. Na następnym ujęciu widać jak policjanci prowadzą zatrzymanego korytarzem. Na następnym ujęciu widać jak policjanci odprowadzają zatrzymanego do radiowozu. Na ostatnim ujęciu wyświetla się logo Policji z napisem Ruda Śląska.
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