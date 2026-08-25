Włamania do domów i straty sięgające blisko 50 tysięcy złotych. Policjanci wpadli na trop podejrzanych Data publikacji 25.08.2026 Powrót Drukuj Pięć zatrzymanych osób oraz zabezpieczone pieniądze, złoto, sprzęt elektroniczny i narzędzia mogące służyć do włamań - to efekt wspólnej realizacji siewierskich policjantów i kryminalnych z będzińskiej komendy. Stróże prawa pracowali nad sprawą włamań do domów jednorodzinnych w Siewierzu i Wojkowicach Kościelnych, gdzie łączna wartość strat sięgnęła blisko 50 tysięcy złotych. Dwie osoby usłyszały zarzuty kradzieży z włamaniem i przyznały się do ich popełnienia. Sprawa ma charakter rozwojowy.

W ostatnim czasie siewierscy policjanci wspólnie z będzińskimi kryminalnymi prowadzili intensywne czynności operacyjne dotyczące włamań do domów jednorodzinnych na terenie Siewierza i Wojkowic Kościelnych. Mundurowi skrupulatnie gromadzili i analizowali informacje, które miały doprowadzić ich do osób mogących mieć związek z tymi przestępstwami.

Jedno z włamań miało miejsce pod koniec lipca w Siewierzu. Sprawcy po wyłamaniu zamka z drzwi wejściowych dostali się do wnętrza domu, skąd skradli ponad 20 tysięcy złotych oraz złotą biżuterię o wartości około 10 tysięcy złotych. Do kolejnego zdarzenia doszło w pierwszym tygodniu sierpnia w Wojkowicach Kościelnych. Tym razem sprawcy wyłamali drzwi prowadzące do domu jednorodzinnego, a następnie zabrali znajdujące się wewnątrz pieniądze oraz złotą i srebrną biżuterię. Wartość strat oszacowano na około 15 tysięcy złotych.

Konsekwentnie prowadzone działania pozwoliły policjantom ustalić miejsce, w którym mogą przebywać osoby mające związek ze sprawą. Policjanci przystąpili do realizacji na terenie powiatu gliwickiego, podczas której zatrzymali łącznie 5 osób - 30-letnią kobietę oraz czterech mężczyzn w wieku od 21 do 39 lat, posiadających różne obywatelstwa. Początkowo zatrzymani zaprzeczali, aby mieli jakikolwiek związek z włamaniami. Policjanci nie poprzestali jednak na ich wyjaśnieniach. Kluczowe okazały się przeprowadzone przeszukania. Mundurowi zabezpieczyli między innymi gotówkę, złotą biżuterię, telefony komórkowe, tablety i komputery, a także narzędzia mogące służyć do dokonywania włamań. Zabezpieczone przedmioty będą teraz szczegółowo weryfikowane przez śledczych.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie dwóm osobom zarzutów kradzieży z włamaniem do domów jednorodzinnych. Podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów. Wobec nich zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego.

Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne ustalenia oraz zarzuty.

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