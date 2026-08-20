Porzucił 13 świnek morskich w kontenerze na odpady. 84-latek został zatrzymany Data publikacji 20.08.2026 Powrót Drukuj Działania siemianowickich policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną doprowadziły do zatrzymania 84-letniego mężczyzny, który usłyszał zarzuty dotyczące znęcania się nad zwierzętami, a związane bezpośrednio z porzuceniem świnek morskich w kontenerze na śmieci. W toku prowadzonych czynności mundurowi ustalili również miejsce, w którym znajdowały się kolejne świnki morskie. Łącznie pod opiekę stowarzyszenia trafiło 16 zwierząt.

Sprawa swój początek miała 10 czerwca 2026 roku. Tego dnia przy ul. Alei Młodych w Siemianowicach Śląskich znaleziono w kontenerze na odpady pięć świnek morskich, w tym dwie ciężarne. W związku z tym zdarzeniem policjanci prowadzili czynności mające na celu ustalenie osoby odpowiedzialnej za ich pozostawienie. Wcześniej zwracaliśmy się również do mieszkańców z prośbą o pomoc w ustaleniu świadków tego zdarzenia. (Link do komunikatu w sprawie: Poszukujemy świadków porzucenia świnek morskich)

Równolegle mundurowi zajmowali się kolejnym przypadkiem porzucenia zwierząt, które 11 sierpnia br. zostały porzucone w kontenerze na odpady przy ul. Cmentarnej. Wtedy znaleziono tam kolejnych osiem świnek morskich.

Intensywne czynności policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich pozwoliły ustalić osobę, która mogła mieć związek z tymi zdarzeniami. We wtorek 18 sierpnia, mundurowi zatrzymali w jednym z mieszkań na terenie Siemianowic Śląskich odpowiedzialnego za te zdarzenia 84-letniego mężczyznę.

Podczas czynności w mieszkaniu policjanci odnzleźli kolejne trzy świnki morskie. Na miejscu obecna była również wolontariuszka Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim, która pomogła w zabezpieczeniu i transporcie zwierząt. Łącznie pod opiekę stowarzyszenia trafiło 16 świnek morskich.

84-letni mieszkaniec Siemianowic Śląskich usłyszał zarzuty dotyczące usiłowania uśmiercenia trzynastu świnek morskich, w tym dwóch ciężarnych, poprzez wyrzucenie ich do kontenera na odpady przy ul. Alei Młodych oraz Cmentranej.

Za takie przestępstwo grozi kara do 3 lat więzienia. O dalszym losie 84-latka zdecyduje sąd.

Serdecznie dziękujemy stowarzyszeniu oraz jej wolontariuszom za pomoc w sprawie i zapewnienie opieki wszystkim 16 świnkom morskim. Dzięki współpracy i zaangażowaniu zwierzęta otrzymały szansę na bezpieczne schronienie i dalszą opiekę.

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