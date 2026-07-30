Wypłacał pieniądze wyłudzone metodą „na podszywacza”. 18-latek trafił do aresztu Data publikacji 30.07.2026 Powrót Drukuj W wyniku operacyjnych działań katowiccy policjanci zwalczający przestępczość ekonomiczną zatrzymali 18-letniego obywatela Białorusi, który wypłacał gotówkę pochodzącą z oszustw metodą „na podszywacza”. Mężczyzna pełnił rolę tzw. wybieraka, a jego działalność naraziła pokrzywdzonych na straty przekraczające 270 tysięcy złotych. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

W minionym tygodniu policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, w wyniku pracy operacyjnej, zatrzymali przy bankomacie przy ulicy Ściegiennego 18-letniego obywatela Białorusi. Mężczyzna dokonywał wypłat gotówki przy wykorzystaniu jednorazowych kodów autoryzacyjnych.



Jak ustalili funkcjonariusze, zatrzymany pełnił funkcję tzw. wybieraka w procederze oszustw metodą „na podszywacza”. Do jego zadań należało wypłacanie pieniędzy pochodzących od osób wprowadzonych w błąd przez oszustów.



Podczas zatrzymania policjanci zabezpieczyli przy 18-latku oraz w użytkowanym przez niego samochodzie blisko 78 tysięcy złotych, oraz przedmioty mogące służyć do popełniania przestępstwa. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił ustalić, że jego działalność, prowadzona w porozumieniu z innymi osobami, naraziła pokrzywdzonych na straty przekraczające 270 tysięcy złotych.

W trakcie czynności wyszło również na jaw, że obywatel Białorusi kierował samochodem pomimo obowiązującego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.



Po zatrzymaniu mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ, gdzie usłyszał zarzut prania pieniędzy, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami oraz zarzut niestosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.



Na czym polega metoda „na podszywacza”?



Metoda „na podszywacza” polega na przejęciu zaufania ofiary poprzez podszycie się pod osobę lub instytucję. Przestępcy najczęściej włamują się na konta w mediach społecznościowych lub komunikatorach i, podszywając się pod znajomego, członka rodziny albo pracownika banku, proszą o pilną pomoc finansową.



Schemat działania jest zazwyczaj podobny – ofiara otrzymuje wiadomość z prośbą o szybkie podanie jednorazowego kodu autoryzacyjnego i zatwierdzenie transakcji, często pod pretekstem nagłej sytuacji. Przekazane w ten sposób środki są niemal natychmiastowo wypłacane z bankomatów przez tzw. wybieraków.



Przypominamy:

Nigdy nie przekazuj jednorazowych kodów autoryzacyjnych ani danych do logowania, nawet jeśli prośba pochodzi rzekomo od bliskiej osoby.

Zawsze weryfikuj prośby o pieniądze – zadzwoń do tej osoby i upewnij się, że to faktycznie ona.

Nie działaj pod presją czasu – oszuści celowo wywołują pośpiech i emocje.

Pamiętaj, że bank, Policja ani inne instytucje nigdy nie proszą o kody, ani zatwierdzenie transakcji w ten sposób.

W przypadku podejrzenia oszustwa, niezwłocznie skontaktuj się z bankiem i powiadom Policję.