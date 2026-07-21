Policjanci z bielskiego garnizonu pobiegli dla tych, którzy zapłacili najwyższą cenę za służbę Data publikacji 21.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z bielskiego garnizonu po raz kolejny włączyli się w ogólnopolską inicjatywę Bieg o Buzdygan Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie. To wydarzenie od lat łączy aktywność fizyczną z niesieniem pomocy, przypominając jednocześnie o wartościach, które są fundamentem naszej służby, czyli solidarności, odpowiedzialności i pamięci o tych, którzy oddali życie, stojąc na straży bezpieczeństwa innych.

Funkcjonariusze licznie zgromadzili się przed Komisariatem Policji w Szczyrku, skąd wspólnie wyruszyli malowniczym deptakiem biegnącym wzdłuż rzeki Żylicy. Uczestnicy pokonali łącznie osiem kilometrów, dając wyraz temu, że sport może być nie tylko sposobem na dbanie o zdrowie i kondycję, ale również realnym wsparciem dla potrzebujących.

Bieg miał charakter charytatywny. Jego główną ideą było wsparcie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, która od wielu lat otacza opieką rodziny funkcjonariuszy, którzy oddali życie podczas pełnienia obowiązków służbowych. To właśnie pamięć o poległych policjantach i troska o ich najbliższych sprawiają, że wydarzenie ma tak wyjątkowy wymiar.

W tegorocznej edycji udział wzięli Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej młodszy inspektor Grzegorz Jakubiec oraz Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej młodszy inspektor Jacek Śliwka. To właśnie młodszy inspektor Grzegorz Jakubiec poprowadził wspólną rozgrzewkę przed startem, motywując uczestników do sportowej rywalizacji i bezpiecznego pokonania wyznaczonej trasy.

Obecność kadry kierowniczej na starcie była czymś więcej niż symbolicznym gestem. To wyraźny sygnał, że przełożeni o najwyższych kompetencjach nie tylko motywują słowem, ale również dają przykład własną postawą. Dbanie o sprawność fizyczną, zdrowie oraz aktywny styl życia ma ogromne znaczenie w policyjnej służbie, a wspólny udział w takich inicjatywach buduje zespół, wzmacnia wzajemne relacje i pokazuje, że siła formacji tkwi także w jedności oraz wzajemnym wsparciu.

Z roku na rok uczestników tego wyjątkowego biegu jest coraz więcej. To najlepszy dowód na to, że idea niesienia pomocy i pielęgnowania pamięci o poległych policjantach trafia do kolejnych funkcjonariuszy. Wierzymy, że w przyszłym roku na starcie stanie jeszcze liczniejsza reprezentacja bielskiego garnizonu, a wspólnie przebiegnięte kilometry ponownie staną się wyrazem solidarności, szacunku i gotowości do pomagania tym, którzy najbardziej tego potrzebują.