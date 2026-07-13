Katowiccy policjanci rozbili laboratorium metamfetaminy. Akt oskrżenia trafił do sądu Data publikacji 13.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców i do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Katowicach doprowadzili do rozbicia laboratorium metamfetaminy działającego na terenie powiatu żywieckiego. W wyniku prowadzonego śledztwa zatrzymany został obywatel Republiki Dagestanu i obywatel Republiki Czeskiej, powiązany ze środowiskiem pseudokibiców. Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej skierowała przeciwko nim akt oskarżenia do sądu. Grozi im kara do 20 lat więzienia.

Sprawa swój początek miała w ubiegłym roku, kiedy policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, prowadząc czynności operacyjne, ustalili, że w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości Cisiec w powiecie żywieckim funkcjonuje laboratorium, w którym produkowana jest metamfetamina.



W lipcu 2025 roku katowiccy policjanci, przy wsparciu Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Katowic i Opola, weszli na wytypowaną posesję. Na miejscu odnaleźli kompletną linię produkcyjną, która pozwoliła na wytworzenie ponad 2 kilogramów metamfetaminy, blisko kilogram prekursora narkotykowego BMK , ponad 18 kilogramów innych prekursorów i półproduktów służących do wytwarzania metamfetaminy, 8 kilogramów mieszaniny poreakcyjnej, a także materiały wybuchowe i pirotechniczne.



Równolegle śledczy ustalili osoby odpowiedzialne za uruchomienie laboratorium. Był to 29-letni obywatel Republiki Czeskiej, powiązany ze środowiskiem pseudokibiców oraz 65-letni obywatel Republiki Dagestanu. Kilka dni po realizacji policjanci z Katowic, przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, zatrzymali na terenie Gogolina ( woj. opolskie) samochód BMW, którym podróżowali obaj podejrzani.



Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące między innymi wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych, posiadania prekursora narkotykowego oraz posługiwania się podrobionymi dokumentami. Jak ustalili śledczy, obaj byli wcześniej karani na terenie Republiki Czeskiej za podobne przestępstwa. Czarnorynkowa wartość narkotyków wytworzonych z zabezpiecznych substancji mogła wynieść nawet 8 milionów złotych. Decyzją sądu mężczyźni trafili do aresztu, gdzie przebywają do chwili obecnej.



Na początku lipca 2026 roku Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej skierowała przeciwko obu mężczyznom akt oskarżenia do sądu. Oskarżonym grozi kara do 20 lat więzienia.