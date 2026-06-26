Żorscy kryminalni zlikwidowali laboratorium produkujące metamfetaminę. Zatrzymano sześć osób
Wnikliwa praca operacyjna żorskich kryminalnych doprowadziła do zlikwidowania czynnego laboratorium produkującego metamfetaminę. Policjanci zatrzymali sześciu obywateli Czech w wieku od 31 do 40 lat i zabezpieczyli około 2 kilogramów substancji służącej do wytworzenia narkotyku. Decyzją sądu czterech mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych. Sprawa ma charakter rozwojowy.
Przez wiele dni policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Żorach analizowali zgromadzone informacje i wykonywali czynności operacyjne, które doprowadziły ich do jednej z posesji na terenie Jastrzębia-Zdroju. Z ustaleń kryminalnych wynikało, że właśnie tam działa laboratorium produkujące metamfetaminę.
We wtorek w godzinach popołudniowych policjanci weszli na teren wytypowanej nieruchomości. Na miejscu zatrzymali sześć osób, w tym dwie kobiety. Z uwagi na wysokie stężenie substancji chemicznych związanych z trwającą produkcją narkotyków wejście do budynku i przeprowadzenie szczegółowych czynności było możliwe dopiero następnego dnia.
W działania zaangażowany został również przewodnik z psem służbowym wyszkolonym do wyszukiwania narkotyków oraz funkcjonariusze Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Podczas przeszukania policjanci znaleźli około 2 kilogramów substancji wykorzystywanych do wytworzenia metaamfetaminy, kilkanaście gramów innych narkotyków, w tym marihuany, a także kompletne wyposażenie służące do produkcji środków odurzających. Wszystkie zatrzymane osoby okazały się obywatelami Czech w wieku od 31 do 40 lat.
Na terenie posesji kryminalni odnaleźli także rośliny ozdobne, które najprawdopodobniej zostały skradzione w ostatnim czasie z kilku sklepów na terenie województwa śląskiego. Wśród zabezpieczonych roślin znajdowała się między innymi palma skradziona ze sklepu w Żorach o wartości kilku tysięcy złotych.
Podczas wykonywanych czynności policjanci przeszukali również pojazd użytkowany przez zatrzymanych. W jego wnętrzu znaleźli między innymi zagłuszacz sygnału oraz inne urządzenia techniczne, których przeznaczenie i ewentualny związek z prowadzoną działalnością będą przedmiotem dalszych ustaleń.
W budynku policjanci znaleźli również przedmiot przypominający karabin maszynowy oraz pistolety. Zabezpieczone przedmioty zostaną poddane szczegółowym badaniom, które pozwolą ustalić ich właściwości oraz ewentualny związek z popełnionymi przestępstwami.
Czterech zatrzymanych mężczyzn decyzją sądu zostało tymczasowo aresztowanych. Za wytwarzanie środków odurzających lub substancji psychotropowych w znacznych ilościach grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań oraz rozszerzenia ogłoszonych zarzutów.
Opis filmu: Nagranie przedstawia realizację w związku z ujawnionym miejscem produkcji narkotyków.
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