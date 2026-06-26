Żorscy kryminalni zlikwidowali laboratorium produkujące metamfetaminę. Zatrzymano sześć osób Data publikacji 26.06.2026 Powrót Drukuj Wnikliwa praca operacyjna żorskich kryminalnych doprowadziła do zlikwidowania czynnego laboratorium produkującego metamfetaminę. Policjanci zatrzymali sześciu obywateli Czech w wieku od 31 do 40 lat i zabezpieczyli około 2 kilogramów substancji służącej do wytworzenia narkotyku. Decyzją sądu czterech mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Przez wiele dni policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Żorach analizowali zgromadzone informacje i wykonywali czynności operacyjne, które doprowadziły ich do jednej z posesji na terenie Jastrzębia-Zdroju. Z ustaleń kryminalnych wynikało, że właśnie tam działa laboratorium produkujące metamfetaminę.

We wtorek w godzinach popołudniowych policjanci weszli na teren wytypowanej nieruchomości. Na miejscu zatrzymali sześć osób, w tym dwie kobiety. Z uwagi na wysokie stężenie substancji chemicznych związanych z trwającą produkcją narkotyków wejście do budynku i przeprowadzenie szczegółowych czynności było możliwe dopiero następnego dnia.

W działania zaangażowany został również przewodnik z psem służbowym wyszkolonym do wyszukiwania narkotyków oraz funkcjonariusze Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Podczas przeszukania policjanci znaleźli około 2 kilogramów substancji wykorzystywanych do wytworzenia metaamfetaminy, kilkanaście gramów innych narkotyków, w tym marihuany, a także kompletne wyposażenie służące do produkcji środków odurzających. Wszystkie zatrzymane osoby okazały się obywatelami Czech w wieku od 31 do 40 lat.

Na terenie posesji kryminalni odnaleźli także rośliny ozdobne, które najprawdopodobniej zostały skradzione w ostatnim czasie z kilku sklepów na terenie województwa śląskiego. Wśród zabezpieczonych roślin znajdowała się między innymi palma skradziona ze sklepu w Żorach o wartości kilku tysięcy złotych.

Podczas wykonywanych czynności policjanci przeszukali również pojazd użytkowany przez zatrzymanych. W jego wnętrzu znaleźli między innymi zagłuszacz sygnału oraz inne urządzenia techniczne, których przeznaczenie i ewentualny związek z prowadzoną działalnością będą przedmiotem dalszych ustaleń.

W budynku policjanci znaleźli również przedmiot przypominający karabin maszynowy oraz pistolety. Zabezpieczone przedmioty zostaną poddane szczegółowym badaniom, które pozwolą ustalić ich właściwości oraz ewentualny związek z popełnionymi przestępstwami.

Czterech zatrzymanych mężczyzn decyzją sądu zostało tymczasowo aresztowanych. Za wytwarzanie środków odurzających lub substancji psychotropowych w znacznych ilościach grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań oraz rozszerzenia ogłoszonych zarzutów.

Opis filmu: Nagranie przedstawia realizację w związku z ujawnionym miejscem produkcji narkotyków. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 16.13 MB)