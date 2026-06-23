Nielegalne papierosy warte ponad 200 tysięcy złotych. 50-latek zatrzymany przez tyskich policjantów Data publikacji 23.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Tychach zatrzymali 50-letniego mieszkańca powiatu oświęcimskiego, który posiadał ponad 143 tysiące sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Gdyby nielegalny towar trafił do sprzedaży, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków i akcyzy wyniosłyby ponad 200 tysięcy złotych.

Do zatrzymania doszło 19 czerwca na terenie aglomeracji śląskiej. W trakcie przeprowadzonej kontroli drogowej policjanci ujawnili w pojeździe marki Seat znaczną ilość papierosów bez wymaganych poskich znaków akcyzy. Dalsze czynności doprowadziły funkcjonariuszy do kolejnego miejsca przechowywania nielegalnego towaru. Na terenie ogródków działkowych w Rudzie Śląskiej zabezpieczono kolejne partie papierosów.

Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 143 tysiące sztuk papierosów pochodzących z nielegalnego źródła. Tego samego dnia 50-latek usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego.

Na poczet przyszłych kar i grzywien funkcjonariusze zabezpieczyli również gotówkę w różnych walutach o łącznej wartości przekraczającej 50 tysięcy złotych.

Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tychach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej.



Przypominamy, że posiadanie oraz handel wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy jest zabronione oraz powoduje znaczne straty dla budżetu państwa i sprzyja rozwojowi szarej strefy. Kupując papierosy z nielegalnego źródła, nabywcy narażają się na odpowiedzialność karną, a jednocześnie wspierają działalność przestępczą. W przypadku posiadania informacji o nielegalnym obrocie wyrobami akcyzowymi warto powiadomić najbliższą jednostkę Policji.