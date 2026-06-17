Ranił policjantów, groził świadkom, zniszczył mienie. Sąd aresztował sprawcę interwencji w Brennej Data publikacji 17.06.2026 Powrót Drukuj Po zgromadzeniu materiału dowodowego zatrzymany w Brennej 21-latek usłyszał szereg zarzutów związanych z agresywnym zachowaniem wobec interweniujących policjantów oraz innych osób. Odpowie między innymi za czynną napaść na funkcjonariuszy z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, kierowanie gróźb karalnych, znieważenie policjantów oraz zniszczenie mienia. Na wniosek prokuratora i śledczych sąd zastosował wobec podejrzanego areszt na okres trzech miesięcy. Za zarzucane mu przestępstwa grozi kara do 10 lat więzienia.

Policjanci zakończyli czynności związane z gromadzeniem i analizą materiału dowodowego w sprawie agresywnego 21-latka zatrzymanego po interwencji w Brennej. O sprawie informowaliśmy w komunikacie Atak na policjantów w Brennej. Agresor został zatrzymany. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie szeregu zarzutów związanych z jego zachowaniem wobec interweniujących policjantów oraz innych osób.



Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych podejrzany został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, spowodowania obrażeń ciała u interweniujących policjantów, kierowania gróźb karalnych wobec funkcjonariuszy oraz osób postronnych, znieważenia policjantów, a także zniszczenia mienia.



Jak wynika z ustaleń śledczych, mężczyzna był już wcześniej karany za udział w bójce i pobiciu. Za zarzucane mu przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.



Po przedstawieniu zarzutów 21-latek został doprowadzony przed oblicze sądu. Sąd, przychylając się do wniosku prokuratora oraz śledczych, uznał zgromadzony materiał dowodowy za wystarczający do zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres trzech miesięcy.



Postępowanie w tej sprawie pozostaje w toku i prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Cieszynie.



Nie ma zgody na jakiekolwiek przejawy agresji wobec policjantów wykonujących swoje obowiązki służbowe. Każdy atak na funkcjonariusza spotka się ze zdecydowaną reakcją organów ścigania oraz stanowczą odpowiedzią wymiaru sprawiedliwości. Policjanci każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, często narażając własne zdrowie i życie, dlatego wszelkie próby naruszania ich nietykalności będą konsekwentnie ścigane.