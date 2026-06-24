Nielegalna migracja, narkotyki i pseudokibice - wspólna akcja śląskiej Policji i Straży Granicznej Data publikacji 24.06.2026 Powrót Drukuj Śląscy policjanci zwalczający przestępczość pseudokibiców, wspólnie z funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, zatrzymali kolejnych 6 osób zaangażowanych w proceder organizowania nielegalnej migracji oraz udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. Przeprowadzone w województwie śląskim oraz małopolskim działania operacyjno-śledcze i połączona z wymianą informacji współpraca koordynowana przez Europol, pozwoliła w części na likwidację jednego z najpopularniejszych szlaków przerzutu migrantów z Bliskiego Wschodu do Europy oraz wpłynęła na uszczelnienie granic zewnętrznych strefy Schengen.

Działania Policji i Straży Granicznej, nadzorowane przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, doprowadziły do zatrzymania 6 obywateli RP . Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestepczej, prania brudnych pieniędzy, posiadania znacznych ilości narkotyków i udziału w ich obrocie, a także organizowania pomocy przy nielegalnym przekroczeniu granicy RP .

15 czerwca br. śląscy policjanci, wspólnie z funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, przeprowadzili szeroko zakrojone działania na terenie Śląska oraz Małopolski. W ich wyniku mundurowi zatrzymali 2 kobiety w wieku 26 i 31 lat oraz 34-letniego mężczyzne - mieszkańców Świętochłowic, 48-letniego mieszkańca Rudy Śląskiej, 50-letniego mieszkańca Mysłowic oraz 31-latka z Krakowa. W mieszkaniu 26-latki oraz 34-latka policjanci zabezpieczyli łącznie 2 kg narkotyków. Ponadto w mieszkaniu 31-letniej kobiety śledczy zabezpieczyli dokumentację finansową firmy, przez którą były prane pieniądze pochodzące z działalności grupy przestępczej. Łącznie do tej pory służby zatrzymały 27 osób.

Przeprowadzona akcja była jedną z kolejnych w sprawie dotyczącej międzynarodowej grupy przestępczej, działającej na terenie kilku państw europejskich, w skład której wchodziły m.in. osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców ze śląskich klubów piłkarskich. Wobec zatrzymanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru i zakazu opuszczania kraju.

Realizacja sprawy poprzedzona była wielomiesięczną pracą Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach oraz powołanego międzynarodowego zespołu śledczego (Joint Investigation Team), w skład którego wchodzą policjanci z KWP w Katowicach, funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz przedstawiciele organów ścigania strony niemieckiej i belgijskiej.

Jednocześnie, z uwagi na międzynarodowy charakter sprawy, policjanci z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Katowicach zostali włączeni do operacyjnej grupy zadaniowej OTF (Operational Taskforce), funkcjonującej przy wsparciu Europolu, w tym Europejskiego Centrum ds. Zwalczania Przemytu Migrantów (European Centre Against Migrant Smuggling – ECAMS). W ramach tych działań prowadzona jest robocza wymiana informacji ze Słowacją, Czechami, Węgrami, Niemcami, Litwą, Łotwą, Estonią, Ukrainą i Austrią, której celem jest rozbijanie zorganizowanych sieci przestępczych zaangażowanych w przemyt migrantów.

Dotychczasowe realizacje w sprawie:

Rozpracowana grupa przestępcza, działająca przynajmniej od 2023 roku, zajmowała się organizowaniem nielegalnej migracji oraz produkcją, przemytem i wprowadzaniem do obrotu narkotyków. Przeprowadzone na szeroką skalę działania operacyjno-śledcze i skoordynowana, międzynarodowa współpraca, połączona z wymianą informacji, pozwoliła w części na likwidację jednego z najpopularniejszych szlaków przerzutu migrantów z Bliskiego Wschodu do Europy oraz wpłynęła na uszczelnienie granic zewnętrznych strefy Schengen.