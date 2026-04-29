Niebezpieczna ucieczka przed policją nad Pogorią 3. Skrajna nieodpowiedzialność na drodze Data publikacji 29.04.2026 Powrót Drukuj Do bardzo groźnego zdarzenia drogowego doszło w ubiegłym tygodniu w rejonie Pogorii 3 w Dąbrowie Górniczej. 41-letni mieszkaniec miasta, poruszający się jednośladem o napędzie elektrycznym, nie tylko stwarzał poważne zagrożenie dla innych, ale także podjął próbę ucieczki przed policją, dopuszczając się przestępstwa.

W godzinach wieczornych patrol policji zauważył mężczyznę poruszającego się w rejonie zbiornika wodnego Pogoria 3. Już ze sporej odległości funkcjonariusze dostrzegli, że jego sposób jazdy jest niebezpieczny i może zagrażać innym uczestnikom ruchu - w tym pieszym i rowerzystom korzystającym ze ścieżki.

Jak ustalili policjanci, kierującym był 41-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, który poruszał się jednośladem o napędzie elektrycznym. Mężczyzna przemieszczał się z dużą prędkością po ścieżce rowerowej, ignorując podstawowe zasady bezpieczeństwa. Gdy policjanci udali się we wskazane miejsce, kierujący na chwilę zniknął z ich pola widzenia. W trakcie dalszych działań został jednak ponownie zauważony w innym rejonie. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję i przystąpili do kontroli drogowej. Pomimo wydawanych wyraźnych poleceń oraz użycia sygnałów dźwiękowych, mężczyzna nie zatrzymał się i podjął próbę ucieczki. Po krótkim pościgu został zatrzymany. W trakcie zdarzenia doprowadził do kolizji - najechał na radiowóz, a następnie przewrócił się. Mężczyzna został zatrzymany i odpowie za szereg wykroczeń oraz przestępstwo niezatrzymania się do kontroli drogowej. Łącznie na jego konto trafiły 54 punkty. Dodatkowo za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Takie zachowanie należy uznać za skrajnie nieodpowiedzialne i rażąco niebezpieczne. Lekceważenie przepisów ruchu drogowego oraz ignorowanie poleceń policjantów może prowadzić do tragicznych w skutkach konsekwencji. Warto podkreślić, że w przypadku zatrzymania się do kontroli, sprawa mogłaby zakończyć się jedynie konsekwencjami za wykroczenia. Decyzja o ucieczce skutkuje jednak odpowiedzialnością karną za przestępstwo, a więc znacznie surowszymi sankcjami.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Każde nieodpowiedzialne zachowanie na drodze może stanowić zagrożenie nie tylko dla sprawcy, ale przede wszystkim dla innych osób. Bezpieczeństwo na drogach zależy od nas wszystkich.