Górskie patrole na quadach – policjanci czuwają nad bezpieczeństwem i ochroną przyrody Data publikacji 20.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci z komisariatów w Ustroniu i Wiśle biorą udział we wspólnych patrolach w terenach leśnych i na górskich szlakach. Mundurowi poruszają się m.in. na quadach, docierając w trudno dostępne miejsca. Ich działania ukierunkowane są na przeciwdziałanie niszczeniu przyrody oraz eliminowanie nielegalnych wjazdów do lasów. Mundurowi dbają również o bezpieczeństwo turystów i prowadzą działania profilaktyczne.

Policjanci z Komisariatów Policji w Ustroniu oraz w Wiśle prowadzą wspólne działania na terenach leśnych i górskich szlakach. Patrole realizowane są z wykorzystaniem quadów, które umożliwiają mundurowym dotarcie w miejsca trudno dostępne dla standardowych pojazdów. Ich głównym celem jest przeciwdziałanie niszczeniu środowiska naturalnego oraz eliminowanie przypadków nielegalnego wjazdu do lasów przez osoby poruszające się motocyklami, quadami czy samochodami. Policjantów wspierają funkcjonariusze Straży Leśnej, z którymi wspólnie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. Nasze działania koncentrują się przede wszystkim na obszarach Nadleśnictwa Wisła oraz Ustroń, w tym na popularnych szlakach turystycznych.

Policjanci kontrolują tereny leśne, reagując na zgłoszenia oraz ujawniają wykroczenia związane z naruszaniem przepisów dotyczących ochrony przyrody. Jednocześnie dbają o bezpieczeństwo turystów korzystających z górskich szlaków, zwracając uwagę na właściwe zachowanie w lesie oraz potencjalne zagrożenia.

Istotnym elementem działań są również rozmowy profilaktyczne prowadzone z osobami odwiedzającymi te miejsca. Mundurowi przypominają o obowiązujących przepisach, zasadach bezpiecznego wypoczynku oraz konieczności poszanowania środowiska naturalnego. W realizację działań zaangażowani są także funkcjonariusze Straży Leśnej, którzy wspierają policjantów swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie ochrony terenów leśnych. Wspólne patrole, to przykład skutecznej współpracy służb na rzecz bezpieczeństwa oraz ochrony przyrody.