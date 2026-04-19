Śląscy kontrterroryści doskonalą umiejętności. Wspólne szkolenie z naukowcami i saperami Data publikacji 19.04.2026 Powrót Drukuj Realne scenariusze, specjalistyczna wiedza i współpraca z ekspertami. Mundurowi z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach przez kilka dni doskonalili działania w zakresie rozpoznania i neutralizacji zagrożeń wybuchowych, łącząc praktykę operacyjną z doświadczeniem środowiska naukowego i wojskowego.

W połowie marca 2026 roku mundurowi z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach przeprowadzili specjalistyczne szkolenie minersko-pirotechniczne, ukierunkowane na zagadnienia związane z wysadzaniem samodziałowych materiałów wybuchowych oraz mieszanin wybuchowych.

Ćwiczenia miały charakter praktyczny i zostały przygotowane na podstawie realnego zagrożenia, z jakim mogą spotkać się policyjni kontrterroryści w trakcie działań operacyjnych. Jednym z kluczowych elementów szkolenia była obserwacja oddziaływania ładunków wybuchowych na pojazdy. Pozwoliło to na szczegółową analizę skutków detonacji, ocenę siły rażenia oraz weryfikację skuteczności stosowanych metod neutralizacji zagrożeń.

W szkoleniu udział wzięli także przedstawiciele środowiska naukowego oraz wojska. Obecni byli naukowcy z Politechniki Śląskiej, reprezentujący Wydział Chemiczny, Katedrę Fizykochemii i Technologii Polimerów, Zespół Materiałów Wysokoenergetycznych i Elektroaktywnych, a także żołnierze Patrolu Saperskiego 6. Batalionu Powietrznodesantowego w Gliwicach. Ich zaangażowanie umożliwiło połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem praktycznym, co znacząco podniosło wartość szkolenia.

Wspólne działania stanowią istotny element budowania współpracy pomiędzy Policją, środowiskiem naukowym i Siłami Zbrojnymi RP . Tego typu inicjatywy pozwalają nie tylko na doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy, ale także na rozwój nowoczesnych rozwiązań technologicznych w obszarze materiałów wybuchowych.

Rok 2026 ma szczególny wymiar dla środowiska kontrterrorystycznego, ponieważ przypada jubileusz 50-lecia Biura Operacji Antyterrorystycznych Policji, które od dekad rozwija metody działania, szkoli kolejne pokolenia funkcjonariuszy i buduje bezpieczeństwo państwa. Dzisiejsze szkolenia, takie jak to realizowane przez śląskich kontrterrorystów, są naturalną kontynuacją tego dorobku oraz potwierdzeniem, że doświadczenie idzie w parze z nowoczesnością.

Stałe podnoszenie kwalifikacji oraz wymiana doświadczeń, przekładają się bezpośrednio na skuteczność działań Policji i poziom bezpieczeństwa obywateli. Śląscy kontrterroryści są zawsze gotowi do reagowania na najbardziej wymagające zagrożenia.

