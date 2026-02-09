Zatrzymani za kradzieże torebek Data publikacji 09.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci z KP IV w Bytomiu zatrzymali dwóch sprawców kradzieży zuchwałych. 20 stycznia w Bytomiu 19-latek wraz z 16-latkiem ukradli torebkę 92-letniej kobiecie, seniorka straciła dokumenty oraz gotówkę. Kilka dni później, 30 stycznia kobieta ponownie padła ofiarą tych samych sprawców. Tego dnia ich ofiarą stała się także 70-latka, która w wyniku kradzieży straciła torebkę i tym samym pieniądze, dokumenty oraz telefon.

20 stycznia na ulicy Zabrzańskiej w Bytomiu dwie osoby podbiegły do seniorki i wyrwały kobiecie torebkę. 92-latka w wyniku kradzieży straciła gotówkę oraz dowód osobisty. Kilka dni później, 30 stycznia miała miejsce podobna sytuacja. Kobieta ponownie została okradziona, przez tych samych sprawców. W wyniku kolejnej kradzieży kolejny raz straciła dowód osobisty, który zdążyła już odebrać z urzędu oraz gotówkę. Kilkanaście minut później ten sam proceder dotknął 70-latkę. Sprawcy, jak ustalili później policjanci - te same osoby, dokonali kradzieży na seniorce, która także straciła torebkę i znajdujące się w niej pieniądze, dokumenty oraz telefon komórkowy.



Po dokonaniu szeregu ustaleń, 5 lutego bytomscy policjanci zatrzymali w tej sprawie dwie osoby, 19-latka oraz 16-latka. Nazajutrz po zatrzymaniu 19-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Bytomiu. Usłyszał zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej i decyzją prokuratora został objęty dozorem Policji. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. W przypadku 16-latka o zastosowaniu środków wychowawczych bądź poprawczych zadecyduje sąd rodzinny i nieletnich.

Przypominamy, że zgodnie z kodeksem karnym "kto dopuszcza się kradzieży szczególnie zuchwałej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".

