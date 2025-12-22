Zabezpieczyli nielegalne wyroby tytoniowe warte 700 tysięcy złotych Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą przeprowadzili dwie skuteczne realizacje, w wyniku których przejęli ponad 470 tys. sztuk nielegalnych papierosów i ponad 3 kilogramy tytoniu, a Skarb Państwa został uchroniony przed uszczupleniem należności publicznoprawnych w kwocie blisko 700 tysięcy złotych. Mundurowi zatrzymali 2 mężczyzn w wieku 52 i 64 lata, którym za posiadanie nielegalnego tytoniu grozi wysoka grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności.

Do pierwszej realizacji doszło 10 grudnia br. w Jaworznie. Policjanci w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych ustalili i zatrzymali 52-letniego mieszkańca miasta, u którego w pojeździe oraz garażu ujawnili łącznie 80 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz gotówkę w kwocie ponad 2 tysięcy złotych.

52-latek swoim działaniem naraził Skarb Państwa na uszczuplenie należności publicznoprawnych w łącznej kwocie ponad 118 tysięcy złotych, w tym ponad 22 tysiące złotych z tytułu podatku VAT oraz ponad 95 tysięcy złotych z tytułu podatku akcyzowego.

Druga skuteczna realizacja miała miejsce 18 grudnia br . Kryminalni z Wydziału d/w z Przestepczością Gospodarczą ustalili i zatrzymali kolejną osobę, tym razem 64-letniego mieszkańca Katowic, który zajmował się sprzedażą nielegalnych wyrobów tytoniowych. W pojeździe, miejscu zamieszkania oraz garażu mundurowi ujawnili ponad 390 tysięcy sztuk papierosów bez znaków akcyzy, ponad 3 kilogramy nielegalnego tytoniu do palenia oraz gotówkę w kwocie ponad 8 tysięcy złotych, którą zabezpieczono na poczet przyszłych kar i grzywien.

Łączna wartość uszczuplenia należności publicznoprawnych w wyniku działalności przestępczej 64-latka wyniosła ponad 580 tysięcy złotych, w tym ponad 112 tysięcy złotych podatku VAT oraz ponad 460 tysięcy złotych podatku akcyzowego.

Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Grożą im surowe kary finansowe, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności, a także przepadek nielegalnych wyrobów tytoniowych i zabezpieczonej gotówki.